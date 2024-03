Massa saisit la justice : "La meilleure chose à faire" selon Ecclestone !

Depuis lundi, l'attribution du titre mondial 2008 est entre les mains de la justice britannique. Fidèle à ce qu'il avait annoncé il y a plusieurs mois, Felipe Massa a saisi la Haute Cour de justice de Londres et y a déposé plainte à l'encontre de la FIA, de la Formule 1 et de Bernie Ecclestone.

Le pilote brésilien estime qu'il aurait dû être sacré Champion du monde il y a 16 ans à la place de Lewis Hamilton, arguant que les résultats du Grand Prix de Singapour auraient dû être annulés en raison de l'affaire du Crashgate. Il a entamé ce combat juridique depuis des déclarations de Bernie Ecclestone, celui-ci assurant que les instances avaient eu connaissance de la machination orchestrée par l'écurie Renault avant le terme du championnat mais qu'elles avaient choisi de ne pas intervenir pour ne pas causer de tort à l'image de la discipline.

L'ex-argentier de la Formule 1, aujourd'hui propriété de Liberty Media, est le seul à avoir réagi depuis l'annonce par Felipe Massa et ses avocats de ce recours en justice. La FOM et la FIA, qui n'ont finalement pas donné suite à la mise en demeure de l'ex-pilote Ferrari, se refusent à tout commentaire. Bernie Ecclestone, lui, n'est pas à un contrepied près et assure comprendre la démarche.

"S'il m'avait posé la question, je lui aurais dit que c'était la meilleure chose à faire, d'intenter une action en justice et de laisser un juge anglais décider de ce qui est bien ou mal", a-t-il déclaré dans des propos relayés par la Press Association. "Je ne peux rien dire sur l'issue de l'affaire et sur ce qui va se passer. Je n'en ai aucune idée, je pense que personne n'en a, mais de son point de vue, il vaut mieux qu'un juge anglais rende le verdict. Ça l'aidera davantage."

Paradoxalement, c'est bel et bien une interview de Bernie Ecclestone qui a incité Felipe Massa à constituer une équipe d'avocats et à porter l'affaire devant les tribunaux. C'était début 2023, et il avait alors confié à F1-Insider :

"Nous avons décidé de ne rien faire. Nous voulions protéger la F1 et lui épargner un énorme scandale. C'est pourquoi j'ai persuadé mon ancien pilote, Nelson Piquet, de rester calme un moment. À l'époque, la règle voulait qu'un classement du championnat du monde soit intouchable après la cérémonie de remise des prix de la FIA. Hamilton a donc reçu le trophée et tout s'est bien passé. Nous avons eu suffisamment d'informations à temps pour enquêter sur cette affaire. Selon les statuts, nous aurions du annuler la course de Singapour dans ces conditions. Cela veut dire qu'elle n'aurait jamais eu lieu pour établir le classement du championnat. Et c'est Felipe Massa qui serait devenu Champion du monde, et non Lewis Hamilton."

Dans cette affaire, en plus d'espérer une hypothétique décision qui changerait le palmarès, mais qui apparaît peu probable à ce stade, Felipe Massa réclamerait plus de 70 millions d'euros de dommages et intérêts.