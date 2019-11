Massa : Leclerc peut être champion avant Vestappen

Vainqueur de 11 Grands Prix en Formule 1 et Vice-Champion 2008, Felipe Massa a passé huit ans au sein de la Scuderia Ferrari. En tant qu'observateur de la discipline reine, il s'est dit grandement impressionné par la façon dont Charles Leclerc s'est adapté à cet environnement si particulier. Pour lui, les qualités démontrées par le Monégasque lors de ce qui n'est que sa seconde saison en F1 font de lui un candidat au titre mondial.

"C'est un gars très talentueux, mais ce qui me frappe le plus c'est sa tête, et sa capacité à gérer la pression", a déclaré Massa dans une interview exclusive pour Motorsport.com. "Je ne sais pas s'il est plus rapide ou plus lent que Verstappen, mais les sept pole positions pour sa première année chez Ferrari en disent long."

"Il a commis quelques erreurs, mais je pense que nous devons tous prendre en compte son expérience limitée en F1 et le fait qu'il s'agissait de sa première année au sein d'une équipe de pointe. C'est un futur Champion du monde, et je pense que nous n'aurons pas à attendre longtemps. Je n'exclus pas qu'il puisse atteindre cet objectif avant Verstappen."



Le Brésilien estime qu'il est facile de sous-estimer la pression inhérente au fait de piloter pour Ferrari, ce qui rend la campagne du #16 encore plus impressionnante. "Vous devez être prêt à bien des égards. Vous devez apprendre à gérer la pression des médias, des fans et de celle que vous vous imposez lorsque vous réalisez que vous pilotez pour Ferrari", a poursuivi Massa. "Ce n'est pas simple, et Charles a parfaitement géré cet aspect. C'est un bon gars, et il est plus intelligent qu'on ne le croit."

Avec Jonathan Noble et Roberto Chinchero