Mauvais timing pour Pérez, victime de la neutralisation

Samedi, sur le circuit de Djeddah, l'heure de la délivrance avait sonné pour Sergio Pérez, le Mexicain signant sa première pole position en Formule 1 au bout de la 217e tentative. Toutefois, les promesses des qualifications ne se sont pas concrétisées en course, la faute à une intervention du Virtual Safety Car (puis de la vraie voiture de sécurité) au mauvais moment.

Au 15e passage, alors que Pérez évoluait en première position avec deux secondes d'avance sur Charles Leclerc, il a été appelé au stand pour son unique arrêt de la soirée. Le Monégasque devait le suivre au tour suivant, ce qu'il a fait, mais sous régime de VSC : quelques secondes après son arrêt, Pérez a eu le malheur de constater que Nicholas Latifi avait eu un accident, poussant la direction de course à neutraliser l'épreuve.

En conséquence, Charles Leclerc et Max Verstappen se sont arrêtés sans perdre trop de temps et, surtout, sans repasser derrière Pérez. Fataliste, le pilote Red Bull savait qu'un tel événement pouvait se produire. "C'est la course, tout simplement, surtout lorsque l'on savait que l'on pouvait se retrouver dans cette situation", a lancé Pérez au micro de Sky Sport. "Nous avions la marge d'undercut que nous recherchions et nous étions dans une très bonne situation mais, malheureusement, Latifi s'est mis dans le mur au mauvais moment pour moi. C'est la course. Ça nous sourira un jour, ça fait mal parce que nous avions fait tout ce qui était possible pour gagner cette course depuis la pole."

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Dans son malheur, Pérez a également perdu le podium puisque Carlos Sainz est sorti de la voie des stands à son niveau. Le pilote Ferrari avait toutefois coupé la ligne de Safety Car juste devant Pérez, scellant ainsi son dépassement, mais son adversaire a toutefois conservé la troisième place. Il a fallu attendre le retour du drapeau vert et un ordre du muret Red Bull pour que Pérez s'efface, ce qu'il a fait sans rechigner.

"L'équipe m'a dit de rendre [la position] alors je l'ai rendue directement après le Safety Car", a-t-il précisé. "Ils ont plus d'informations, on ne sait pas où on se trouve exactement à l'intérieur de la voiture, par rapport à la ligne de Safety Car, donc je sens que c'était la meilleure chose à faire à cet égard. Évidemment, j'ai essayé de bloquer [Sainz], c'est autorisé, donc tout était juste selon moi."