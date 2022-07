Une mauvaise ambiance chez Ferrari à Silverstone ? Binotto dément

Carlos Sainz a remporté sa première victoire en Formule 1 dimanche dernier au Grand Prix de Grande-Bretagne, dépassant son coéquipier Charles Leclerc après la neutralisation par la voiture de sécurité. Ferrari avait décidé de faire rentrer Sainz au stand pour chausser des pneus tendres neufs en laissant le leader Leclerc en piste avec ses gommes dures usées en raison de son avantage de position.

Leclerc était visiblement déçu après la course et a été aperçu en conversation avec le directeur d'équipe Mattia Binotto peu après le drapeau à damier, menant à des suggestions de division au sein de l'équipe. Un article dans la presse italienne, écrit par un ancien attaché de presse de la Scuderia, affirmait que certains membres de l'écurie avaient refusé d'assister à la cérémonie du podium ou de participer à la photo d'équipe à Silverstone en raison de leur frustration concernant la défaite de Leclerc.

Lorsque Motorsport.com l'a interrogé au sujet de cet article en Autriche, Binotto l'a démenti : "Ce n'est pas vrai. Quand j'ai entendu ou lu ça, cela m'a surpris. Ce que j'ai fait, c'est vérifier, car on ne sait jamais, il peut y avoir quelque chose que j'ai manqué. Mais j'ai vérifié et ce n'était pas le cas du tout."

"Je suis surpris et, encore une fois, déçu de lire parfois des choses qui sont écrites mais ne racontent pas correctement ce qui se passait. Certes, l'équipe n'était pas pleinement heureuse à ce moment-là, car nous avons perdu une opportunité après la voiture de sécurité, mais elle était très contente pour Carlos, qui a remporté sa toute première victoire. À Silverstone, il a fait un week-end fantastique, à commencer par la pole puis la course elle-même. L'équipe entière était là pour acclamer Carlos. Il n'y a donc pas de problème."

Mattia Binotto

Les caméras de télévision ont aperçu Binotto parler à Leclerc en agitant le doigt, juste après la course à Silverstone. Le Monégasque a révélé il y a quelques jours que son patron s'était rendu à Monaco avant d'aller en Autriche afin de dîner ensemble et de discuter davantage du sujet, mais c'est selon lui "quelque chose que nous avons l'habitude de faire". Leclerc a également démenti tout conflit chez Ferrari, affirmant que l'équipe est "extrêmement unie".

Binotto a déclaré que cette rencontre à Monaco était "la meilleure opportunité" de voir Leclerc avant le Grand Prix d'Autriche et qu'ils avaient trouvé drôles les rumeurs de discorde à Maranello.

"Nous avons dîné, nous rigolions ensemble avec ce que nous lisions dans les journaux, car nous savions que c'était complètement faux. Nous étions très heureux de nous rencontrer, de discuter et d'essayer d'avancer et d'être constructifs sur ce que peuvent être les scénarios et les meilleures chances pour nous d'être compétitifs lors des courses suivantes."

Leclerc a fait savoir ce jeudi que Binotto était initialement "assez en colère" en voyant son humeur après la défaite de Silverstone mais que le directeur d'équipe avait compris ses émotions. "Quand il allait faire l'interview et que je me rendais au podium, je l'ai vu si déçu que je lui ai dit qu'il ne devrait pas l'être, qu'il devrait avoir le sourire car c'est un pilote fantastique, un champion", a expliqué Binotto.

"Il a prouvé encore une fois à Silverstone sa compétitivité, et il a fait une course incroyable, non seulement à la fin après la voiture de sécurité en protégeant la position autant que possible, mais aussi par son pilotage avec une monoplace endommagée sur toute la distance de course. Il devrait avoir le sourire, car s'il a manqué de chance encore une fois, il y aura des courses où il pourra prouver qu'il est fantastique et qu'il peut gagner."