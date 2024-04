Dix ans après : Max Verstappen et ses débuts en essais au Japon

En 2014, un Max Verstappen au visage encore frais effectuait son premier roulage lors d'un week-end de Grand Prix, à l'occasion des essais libres du Grand Prix du Japon de Formule 1. Ses débuts en EL1 avec Toro Rosso préfiguraient la relation particulière que Verstappen allait construire avec le Japon.

Non seulement le triple Champion du monde a remporté ses titres en étant motorisé par Honda, mais il a également remporté son deuxième championnat pilotes à Suzuka en 2022, dans la confusion sur le nombre de points attribués lors d'une course affectée par la pluie.

Mais l'histoire a vraiment commencé en août 2014, lorsqu'un Verstappen timide de 16 ans – les mains dans les poches, quelque peu maladroitement vêtu d'une tenue autrichienne – a été annoncé sur Servus, la chaîne de Red Bull, comme pilote Toro Rosso pour 2015.

Une annonce fracassante qui a vite suscité des critiques de la part des observateurs et des concurrents dans tout le paddock. "Pratiquement tout le monde a dit que nous étions complètement fous et on nous a jeté toutes sortes de choses à la figure", a déclaré Helmut Marko, conseiller de Red Bull, à Motorsport.com. "La FIA a même été assez stupide pour changer tout le système de licence afin que plus personne ne puisse débuter aussi jeune."

Pour Marko, cependant, après la saison 2014 de Formule 3, et plus particulièrement après le week-end du Norisring, il était clair que Verstappen valait le risque. L'Autrichien fait partie de ceux qui ont assisté de près aux exploits de Verstappen sur un circuit urbain allemand détrempé et a immédiatement su qu'il devait à tout prix s'attacher les services du Néerlandais.

"Après ce que j'ai vu au Norisring, je ne pensais pas du tout que l'âge était pertinent. Normalement, je parle à un jeune pilote pendant 20 à 30 minutes pour me faire une idée de sa personnalité et de la structure qui l'entoure. Mais avec Max, j'ai passé une heure et demie à Graz. La conclusion que j'ai tirée de cette conversation est qu'il y avait là un corps très jeune, mais quelqu'un qui était mentalement plus mûr d'au moins trois à cinq ans."

Max Verstappen dans le garage Toro Rosso à Suzuka en 2014. Photo de: Sutton Images

C'est également la conclusion à laquelle est parvenu Toto Wolff, directeur exécutif de Mercedes. Les deux marques se disputaient les services de Verstappen, mais Mercedes n'était pas en mesure de garantir à Verstappen un accès direct à un baquet en F1, ce que Red Bull pouvait faire grâce à son équipe junior Toro Rosso.

Cela a facilité le choix de la triplette que Verstappen, son père Jos et son manager Raymond Vermeulen formaient à l'époque. La présentation a été planifiée, tandis que le programme de préparation intensif de Verstappen a débuté par des tests privés à Rockingham et sur le circuit d'Adria, alors qu'il n'avait que 16 ans.

Loin des projecteurs, Verstappen progressait suffisamment bien pour être lancé dans un baptême du feu devant le monde entier. Âgé de 17 ans et trois jours, Verstappen se voyait confier une séance d'essais libres le 3 octobre au Japon.

"Nous avons très délibérément organisé cette première séance d'essais à Suzuka comme une sorte de test ultime pour Max", a expliqué Marko. "C'est l'un des circuits les plus difficiles du calendrier pour les jeunes pilotes et cela nous a donné une bonne chance de voir comment Max se comporterait dans des conditions difficiles."

Au cours d'un week-end tragiquement assombri par l'accident qui allait s'avérer mortel de Jules Bianchi, Verstappen a géré cette apparition avec aplomb, mais sa Toro Rosso peut-être moins, car la séance s'est achevée prématurément. "Je me souviens bien qu'à la fin de cette séance, des flammes sortaient de ma voiture, donc tout s'est bien passé", se souvient Verstappen en plaisantant.

Max Verstappen victime d'un problème moteur lors des EL1 du GP du Japon 2014.

"Mais non, sans blague : c'était une bonne séance. Il n'était peut-être pas facile de faire sa première apparition en F1 à Suzuka, mais Red Bull tenait à ce que je commence par là. Je me souviens très bien de la première fois que j'ai roulé, j'ai été surpris par la puissance que j'avais soudainement. Cela a été un choc pour mon système, tout était beaucoup plus violent que ce à quoi j'étais habitué."

"Au début, j'étais un peu dépassé, mais très vite, tout est rentré dans l'ordre. Je n'ai pas vraiment pris de risques non plus, il s'agissait uniquement de comprendre la voiture. Je n'avais évidemment pas encore d'expérience, donc je devais surtout apprendre à connaître les sensations d'une F1."

Verstappen a appuyé sa performance au Japon avec une autre séance d'EL1 solide au Brésil, où il a attiré l'attention avec un sauvetage impressionnant après avoir perdu le contrôle de la STR09. Graham Watson, directeur de l'équipe Toro Rosso à l'époque, se souvient encore très bien de la façon dont il a géré cet incident. "Max n'est pas arrogant mais, comme son père, il déborde de confiance en lui", a déclaré Watson.

"Je l'ai vu pour la première fois au Brésil, lorsqu'il s'est fait une petite frayeur pendant les essais et qu'il a failli avoir un accident. Normalement, un jeune pilote est un peu contrarié à ce moment-là, mais Max a réussi à garder le contrôle de la voiture et, un tour plus tard, il a réalisé son meilleur temps."

"Il ne faut pas oublier que Max pilotait notre voiture pour le week-end. S'il avait eu un gros crash, nous aurions vraiment eu un problème avec les pilotes habituels, mais même à son âge, je ne me suis jamais dit : 'Oh mon Dieu, il remonte dans la voiture, ça va mal tourner'. Il est difficile d'exprimer exactement ce que j'ai ressenti, mais à partir de ce moment-là, j'ai su que Max serait un pilote spécial."

Il en va de même pour Marko, qui avait déclaré à l'époque : "Max est un talent exceptionnel qui n'apparaît qu'une fois par décennie."

Max Verstappen, Toro Rosso STR9 Renault

"Depuis l'âge de quatre ans, il pilote de manière professionnelle, donc malgré son jeune âge, il a déjà beaucoup d'expérience. Nous ne jouons pas à la roulette russe en le faisant débuter si tôt. Nous savons exactement ce que nous faisons et le succès nous donnera raison."

Une décennie plus tard, il va sans dire que les prédictions de Marko sont devenues réalité, et même un peu plus. Verstappen est devenu le plus jeune pilote ayant terminé dans les points en F1, le plus jeune vainqueur de GP, et figure en troisième place sur la liste des pilotes comptant le plus de victoires. Il a trois titres mondiaux à son actif.

En repensant au pilote qu'il était en 2014, Verstappen n'a pas l'impression d'avoir beaucoup changé. "Je ne pense pas que je sois nécessairement beaucoup plus rapide qu'il y a quelques années. Il serait également très étrange de trouver deux à trois dixièmes par tour à ce stade de votre carrière", a-t-il déclaré.

"Mais comme vous avez vécu beaucoup de choses, vous gérez mieux les situations lorsque vous les retrouvez. Vous savez mieux comment construire un week-end de course et vous êtes plus détendu sur de nombreux points. Au début, tout est nouveau, l'expérience vous rend plus complet."

Dix ans après son baptême du feu, Verstappen est l'un des favoris pour remporter une troisième victoire consécutive à Suzuka, l'endroit où son aventure F1 a commencé.