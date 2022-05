Max Verstappen avec un casque spécial à Miami

Cliquez sur les flèches ci-dessus ou utilisez celles de votre clavier pour passer d'une photo à l'autre.

Le tout premier Grand Prix de Miami de l'Histoire de la Formule 1 va se dérouler ce week-end sur l'Autodrome International situé dans la ville de Miami Gardens. Le circuit serpente autour du Hard Rock Stadium et l'épreuve en elle-même est évidemment un événement marketing pour la discipline et ses pilotes.

Pas étonnant, dès lors, de voir que les concurrents eux-mêmes jouent le jeu d'une course spéciale dans une ville hautement symbolique, qui accompagne le regain d'intérêt pour la discipline de l'autre côté de l'Atlantique.

Ainsi, le Champion du monde en titre, Max Verstappen, a-t-il décidé d'arborer un casque spécial pour la course floridienne. Le Néerlandais délaisse ses habituelles couleurs blanches et or pour du bleu marine, du bleu ciel et du rose, dans un mélange assez typique des tons associés à Miami.