Verstappen déçu de ne pas avoir battu Mercedes pour la pole

Depuis le Grand Prix du Brésil 2019, jamais Max Verstappen n'était parvenu à signer un chrono à moins de trois dixièmes de la meilleure Mercedes en Q3. En ce sens, ses 293 millièmes de retard sur Valtteri Bottas au Nürburgring représentent une belle performance. Le pilote Red Bull espérait toutefois mieux, dans la mesure où il était le plus rapide en Q1 et deuxième à moins d'un dixième en Q2. Sans oublier qu'à l'issue du run inaugural de Q3, c'est lui qui était en tête, certes en raison d'une première tentative médiocre de la part des trois candidats à la pole position…

"Ces qualifications ont été bonnes dans l'ensemble, je pense", analyse Verstappen. "Mais en Q3, au moment crucial, j'ai commencé à avoir un peu trop de sous-virage, et quand il fait si froid et qu'on a du sous-virage, les pneus avant ont du graining et on use la gomme, ce qui m'a coûté un peu de temps au tour. Je n'aime pas le sous-virage : on ne peut pas maintenir la vitesse en milieu de virage. Il faut prendre une trajectoire plus en forme de V, et on perd un peu de temps."

"Ce sont quand même de bonnes qualifications, en étant si proche de [Mercedes]. Je trouve ça très positif. Mais dans un sens, je suis un peu déçu. J'espérais un peu mieux, mais c'est comme ça. Je pense que dans l'ensemble, je peux quand même être content."

Devancé par Hamilton pour 0"037, Verstappen va désormais s'efforcer de donner du fil à retordre aux Mercedes lors d'un Grand Prix aux températures inhabituellement basses : il ne devrait faire que 8°C pour la course. Ainsi, lorsqu'il lui est demandé s'il espère menacer les Mercedes davantage ce dimanche, le Néerlandais répond : "Je l'espère. Il va faire encore plus froid demain, il sera donc intéressant de voir ce que vont faire les pneus, comment ils vont se comporter."

