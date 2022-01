Max Verstappen dévoile son casque de Champion du monde

Sacré Champion du monde au terme de la saison 2021 de Formule 1 et d'un Grand Prix d'Abu Dhabi qui ne cesse, depuis, de faire parler, Max Verstappen se présentera pour la première fois de sa carrière en tant que tenant d'un titre sur les grilles de départ de la discipline, lors du GP de Sakhir du 20 mars prochain. Le Néerlandais, qui courra toujours chez Red Bull Racing au volant de la nouvelle RB18, a profité de ces semaines de montée en puissance vers les présentations des monoplaces 2022, les essais hivernaux puis la première épreuve de la campagne pour présenter son nouveau casque.

Celui-ci, de marque Schuberth, conserve sa couleur blanche dominante et les imposants logos et références contractuellement exigés par la marque de boissons énergisantes. Toutefois, les bandes qui s'étirent de part et d'autres du casque et à partir de la visière, ainsi que le fameux lion qui orne le sommet de son heaume, passent du rouge à l'or. À l'arrière, entre le logo du fabricant et son propre logo personnel, l'on peut noter l'apparition d'une étoile dorée, au cœur de laquelle se trouve un petit "'21", en référence à l'année de sa première couronne. En sus de ces changements, le numéro 1 est présent sur le spoiler situé à l'arrière du casque.

Verstappen a toujours expliqué, que ce soit avant ou après son sacre, qu'il troquerait sans problème son numéro habituel et personnel depuis 2015, le #33, contre celui qui symbolise et est réservé au Champion du monde en titre. "Oui, je l'utiliserai", avait-il ainsi déclaré au lendemain de l'épreuve de Yas Maribna. "Combien de fois peut-on faire ça ? Je ne sais pas, c'est peut-être la seule fois que je peux le faire dans ma vie. Je pense que c'est le meilleur numéro possible. Je le mettrai sur la voiture."

Pour le moment, l'écurie Red Bull n'a pas annoncé de date de présentation pour sa RB18, qui sera également pilotée par Sergio Pérez, déjà équipier de Verstappen l'an passé.