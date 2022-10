Max Verstappen double Champion du monde : le titre de la maturité

La deuxième balle de match aura été la bonne pour Max Verstappen ! Au terme d'un Grand Prix du Japon qui pouvait le couronner, le pilote Red Bull a scellé le sort – il est vrai peu incertain – de la saison 2022. Alors qu'il reste quatre Grands Prix à disputer, le Néerlandais est assuré d'être sacré une deuxième fois Champion du monde, moins d'un an après la première consécration.

On a d'abord cru que l'intégralité des points ne serait pas attribuée, puisque 75% de la distance de course n'ont pas été atteints, mais cette règle telle qu'énoncée dans le règlement ne s'applique en réalité que "si la course est suspendue et ne peut pas reprendre". Le Grand Prix du Japon ayant pu être relancé, avant de se conclure sans la distance totale mais dans la limite impartie des trois heures de l'événement, c'est bien de 25 points qu'a hérité Max Verstappen, assurant son titre en prenant plus de huit unités à Charles Leclerc, pénalisé et rétrogradé du deuxième au troisième rang.

La FIA l'a précisé après la confusion : "Les règles concernant l'attribution de points réduits (article 6.5) ne s'appliquent qu'en cas de suspension d'une course qui ne peut reprendre."

Cette fois-ci, pas de duel à couteaux tirés face à Lewis Hamilton, tout juste y en a-t-il eu un face à Charles Leclerc jusqu'à l'été. À partir de là, Verstappen et Red Bull Racing ont imposé une domination menant logiquement celui qui considérait tout autre titre suivant le premier comme "un bonus" vers le maintien au sommet. Le numéro 1 qui frappe sa monoplace et qui a fait son retour cette année en Formule 1 sera toujours au rendez-vous en 2023.

Du prodige brut au champion mature

On a déjà beaucoup dit et écrit sur le parcours du prodige Verstappen, débarqué en F1 à seulement 17 ans au point d'inciter par la suite les instances à durcir la réglementation dans l'attribution de la Super Licence. Une ascension météorique, le menant de Toro Rosso à Red Bull en moins de deux ans, avec à la clé une première victoire en Grand Prix dès le premier essai dans l'écurie mère, en 2016.

Max Verstappen lors de sa première victoire en F1 à Barcelone, en 2016.

Le succès, il l'a connu chaque année depuis lors, mais il a paradoxalement dû patienter jusqu'en 2019 pour décrocher sa première pole position. Pilote agressif, sans ménagement, très tranché dans son approche de la course dans la voiture comme en dehors, Max Verstappen plaît ou déplaît, mais il a traversé le processus de d'apprentissage de tous les grands champions. Fin prêt à jouer le titre en 2021, disposant du matériel et de l'équipe acquise à sa cause pour y parvenir, il a confirmé en 2022 en dégageant l'impression de transformation qui suit souvent un premier titre. Les erreurs sont rares, l'exécution imparable, et les chiffres valident.

Champion sans l'ombre d'un doute

La saison 2022 de Max Verstappen a pourtant très mal débuté face à une Scuderia Ferrari partie tambour battant. Après trois Grands Prix, il comptait deux abandons et manifestait son inquiétude devant les soucis de jeunesse de la RB18. Puis, petit à petit, profitant d'abord des erreurs de ses adversaires, puis du développement clairement réussi de Red Bull, il a assis sa supériorité pour ne plus jamais lâcher les rênes du championnat.

Max Verstappen n'aura finalement laissé que des miettes à ses adversaires en 2022.

Au soir de son sacre à Suzuka, la campagne 2022 pas encore achevée se résume en un bilan éloquent : 12 victoires en 17 Grands Prix (soit deux de plus qu'en 2021), 5 pole positions, 14 podiums et 5 meilleurs tours en course.

Max Verstappen en chiffres

159 Grands Prix

32 victoires

18 pole positions

21 meilleurs tours en course

74 podiums

Max Verstappen lors de sa première saison de F1 en 2015.

Premiers essais libres : Japon 2014 (Toro Rosso-Renault)

Premier Grand Prix : Australie 2015 (Toro Rosso-Renault)

Premiers points : Malaisie 2015 (Toro Rosso-Renault)

Premier podium : Espagne 2016 (Red Bull-TAG Heuer)

Première victoire : Espagne 2016 (Red Bull-TAG Heuer)

Première pole position : Hongrie 2019 (Red Bull-Honda)

Premier titre mondial : Abu Dhabi 2021 (Red Bull-Honda)