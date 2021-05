Verstappen : "J'étais impuissant" face à Hamilton

Les duels pour la victoire entre Lewis Hamilton et Max Verstappen se multiplient en cette saison 2021 de Formule 1, et encore une fois, c'est le septuple Champion du monde qui l'a emporté. Verstappen a pourtant pris le meilleur envol à l'extinction des feux et s'est emparé de la première place avec autorité, menant la course tout au long du premier relais en tendres, sans parvenir à creuser l'écart toutefois.

Un arrêt au stand lent ne lui a initialement pas coûté : Hamilton a prolongé ce premier relais puis s'est montré nettement plus rapide en mediums jusqu'à rattraper son rival. Le Britannique a ensuite effectué un second arrêt et s'est malgré tout emparé de la victoire grâce à un rythme nettement supérieur. Verstappen a arraché le point du meilleur tour en chaussant les tendres tardivement, un maigre lot de consolation.

"D'une certaine manière, je le voyais venir", déplore le pilote Red Bull. "Déjà à la fin [du relais en tendres], il était plus rapide, puis quand nous avons mis les mediums il avait clairement beaucoup plus de rythme, il arrivait à rester à moins d'une seconde. Nous ne pouvions donc pas faire grand-chose. Ils ont fait un autre arrêt et je savais que c'était fini car j'étais déjà en difficulté avec les pneus, et on voyait qu'il se rapprochait à chaque tour. J'étais donc un peu impuissant."

Lorsqu'il lui est suggéré que les choses se présentaient bien après le premier arrêt, Verstappen indique : "Quand on est en tête, on ne veut pas rentrer au stand [et ressortir] dans le trafic, mais bien sûr c'est bien plus simple quand on a un avantage clair. La [Mercedes] était plus rapide, et il est clair que si nous avions fait un autre arrêt, je ne suis pas sûr que nous les aurions rattrapés, nous manquions juste de rythme. Cependant, vous savez que j'ai tout essayé."

Lewis Hamilton et Mercedes ont remporté les cinq dernières éditions du Grand Prix d'Espagne, sur un circuit de Barcelone qui leur est manifestement favorable ; en ce sens, la performance de Red Bull (notamment en qualifications) pourrait être considérée comme prometteuse, mais Verstappen n'est pas d'accord. "Cela montre que nous ne sommes pas là où nous voulons être. Il nous faut encore travailler dur et rattraper notre retard, car nous sommes actuellement un peu plus lents. Cependant, nous avons fait un grand pas en avant par rapport à l'an dernier", conclut le Néerlandais, qui a désormais 14 points de retard sur Hamilton au championnat.

