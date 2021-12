Verstappen dans le mur : "Je ne comprends pas ce qui s'est passé"

Bien malin qui aurait pu prédire l'identité du poleman du Grand Prix d'Arabie saoudite avant les qualifications, mais le fait est que Max Verstappen était finalement le pilote le plus compétitif du plateau ce samedi soir. Le pilote Red Bull était déjà le plus rapide lors du premier run de Q3 avec un temps de 1'27"653, que son rival pour le titre, Lewis Hamilton, a battu dans la deuxième salve de chronos en 1'27"511.

Dans un dernier tour d'attaque ultime, Verstappen s'est donné corps et âme et avait 0"244 d'avance sur la référence du pilote Mercedes au deuxième intermédiaire, mais il a commis un blocage de roue au dernier virage, dont il est sorti large, et a alors percuté le mur. Il a ainsi dû se contenter de la troisième place.

"Bien sûr, c'est nul", déplore Verstappen. "Mais globalement, c'étaient de bonnes qualifications – certes, c'était un peu dur de mettre les pneus en température sur ce circuit urbain, mais je savais que le rythme était là, et ça s'est vu dans le dernier segment."

"Je ne comprends pas vraiment ce qui s'est passé, mais j'ai fait un blocage de roue et j'ai évidemment essayé de maintenir la voiture sur la piste, de finir le tour, cependant j'ai touché à l'arrière et j'ai dû m'arrêter. La troisième place est un peu décevante aujourd'hui, évidemment, en sachant le tour sur lequel j'étais, mais cela montre toutefois que la voiture est rapide, et on verra ce dont nous serons capables en course."

Au vu de l'impact, il paraît improbable mais pas impossible que la boîte de vitesses de la Red Bull RB16B soit endommagée, ce qui entraînerait une pénalité de cinq places sur la grille de départ. Lorsqu'il lui est demandé s'il est inquiet concernant sa boîte, Verstappen répond : "Je ne sais pas. Je me suis arrêté immédiatement, alors on verra."

Au moins le Néerlandais bénéficiera-t-il d'une usure moindre sur ses pneus mediums (ceux utilisés en Q2) dans le premier relais, puisque les siens n'ont parcouru que quatre tours quand ceux de Hamilton en ont couvert neuf.