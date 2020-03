Verstappen : Sur Netflix, "ce n'était pas le vrai moi"

La deuxième saison de Drive to Survive, consacrée à l'année 2019 en Formule 1, a été mise en ligne le 28 février, et Max Verstappen y apparaît peu ; cette fois, les projecteurs sont surtout braqués sur la descente aux enfers de son coéquipier Pierre Gasly et l'ascension d'Alexander Albon, qui s'est finalement emparé du second baquet Red Bull à la trêve estivale.

En revanche, Verstappen était un protagoniste majeur de la première saison, où avaient notamment été mis en avant sa rivalité avec son partenaire d'alors, Daniel Ricciardo, et son accrochage avec Esteban Ocon au Brésil. Paraissait-il alors plus intimidant, voire arrogant, qu'il ne l'est réellement ?

"Le problème, c'est qu'ils vous positionnent toujours de la manière qu'ils veulent", déplore Verstappen dans le podcast ABtalks de l'entrepreneur Anas Bukhash, publié le 18 février dernier, où le Néerlandais n'évoque toutefois pas la saison 2 de Drive to Survive. "Quoi que vous disiez, ils essaient de vous donner l'air téméraire, ou de vous faire convenir au scénario de la série. Je n'ai jamais aimé ça. Je préfère avoir une interview en tête-à-tête avec la personne qui souhaite me connaître."

"Cette série, c'est une histoire de passion, et il faut qu'elle soit passionnante, donc ils vous positionnent selon ce qui convient à l'épisode, quoi que ce soit. Pour moi, ça ne va pas vraiment. On est interviewé, mais ils utilisent les mots que l'on prononce dans des circonstances différentes, donc ça ne va jamais vraiment. Mais c'est une série. Je ne pense pas que c'était le vrai moi."

Dans ce cas, comment se décrirait le vrai Verstappen ? "Je suis juste facile à vivre, et très déterminé à gagner", détaille le pilote Red Bull. "Je donne tout pour ça car c'est ma vie, c'est ma passion. Parfois, cela peut paraître arrogant, mais je suis là pour gagner. C'est ce que j'aime faire. Je ne pense pas montrer beaucoup d'émotions non plus, j'aime simplement être moi-même. Je parle quand j'ai besoin de parler, et si je n'ai rien à dire, je ne dis rien. Tout le monde est différent, tout le monde fonctionne différemment. Mais c'est ce qui semble fonctionner le mieux pour moi."

