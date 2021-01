Le clan Verstappen assume d'avoir dit non à Mercedes en 2014

En 2014, Max Verstappen faisait sensation pour sa toute première campagne en monoplace. Juste après avoir été couronné Champion du monde de karting, le jeune Néerlandais s'illustrait en F3 Europe, alternant arrivées dans le top 5 et abandons avant d'enchaîner six victoires consécutives à Spa-Francorchamps et au Norisring.

Ces performances n'ont pas manqué d'attirer l'attention des écuries de Formule 1, notamment les deux top teams qu'étaient Mercedes et Red Bull, qui ont courtisé le jeune prodige. Le constructeur allemand, qui jouissait déjà d'un duo redoutable composé de Lewis Hamilton et Nico Rosberg, lui proposait un baquet en GP2 et des essais en Formule 1, soit un choix de carrière logique. Cependant, cette suggestion n'a pu rivaliser avec l'alléchant projet de Red Bull : placer Verstappen chez Toro Rosso en F1 dès 2015, à l'âge de 17 ans seulement. C'est ce qui s'est passé, avec le succès que l'on sait.

La carrière de Verstappen et les discussions tenues par son père Jos et son manager Raymond Vermeulen sont au cœur d'un nouveau documentaire sur la chaîne Ziggo Sport, "Whatever it takes", et ceux-ci n'ont manifestement aucun regret malgré l'incapacité de Verstappen à jouer le titre avec Red Bull tandis que Mercedes enchaîne les succès au championnat.

"Non, je pense que nous avons pris la bonne décision à l'époque", répond Vermeulen à Motorsport.com. "Nous continuons tous trois de soutenir pleinement cette décision. L'avenir nous dira si c'était la bonne. Je pense que chez Red Bull, Max a été super bien formé et super bien préparé à ses débuts en F1. Nous sommes chez Red Bull et nous nous y sentons vraiment à l'aise. Ce que l'avenir nous réserve, c'est l'avenir. Mais pour l'instant, nous sommes très satisfaits des choix que nous avons faits." Jos Verstappen ajoute : "À l'époque, avec les informations que nous avions, nous avons assurément fait le bon choix."

Il n'empêche que le contraste est immense entre les deux écuries depuis que Red Bull a annoncé avoir recruté Verstappen le 12 août 2014 : la marque au taureau a remporté "seulement" 15 victoires par la suite, dont dix à l'actif du Néerlandais, tandis que Mercedes en a engrangé 93. De quoi être frustré ? "Non, pas vraiment", répond Jos Verstappen, lui-même ancien pilote de F1. "Je pense que c'est parfois un peu plus frustrant pour moi que pour Max, ou peut-être plus ou moins autant."

"Mais Max doit en tirer le maximum, évidemment. Nous sommes chez Red Bull, nous savons ce que nous devons faire. On peut être frustré, mais ça n'aide pas du tout, comme l'a déjà dit Max. Nous voulons tous que Max se batte pour le titre mondial, mais c'est aussi bien de travailler vers cet objectif ensemble. Il y a de la beauté là-dedans aussi. Espérons y parvenir chez Red Bull [en 2021]."

Et en ce qui concerne l'avenir, Verstappen dispose actuellement d'un contrat à long terme avec Red Bull et devrait donc courir pour l'équipe en 2022, alors que la motorisation de l'écurie pour cette saison-là demeure incertaine en raison du retrait de Honda prévu fin 2021. La marque au taureau a tout intérêt à convaincre sa star que son projet demeure bâti sur des bases solides ; là encore, le clan Verstappen va se concerter sans laisser le moindre détail au hasard.

"Bien sûr, le management de Red Bull nous tient bien informés de la situation, de ce qu'ils comptent faire et de leur objectif", indique Vermeulen. "Ce processus est en cours. Tout d'abord, une saison merveilleuse nous attend avec Honda. Nous sommes très optimistes quant à ce qui est prévu pour le moteur de l'an prochain. Mais nous sommes aussi très intéressés par ce qui va se passer à partir de 2022. Ils sont très ouverts et transparents vis-à-vis de Max à ce sujet. Nous attendons patiemment et sommes convaincus que la conclusion sera un succès."

Propos recueillis par Ronald Vording

