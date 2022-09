Max Verstappen élu "Pilote du Jour" du GP des Pays-Bas

Max Verstappen a été élu Pilote du Jour pour un troisième Grand Prix consécutif, encore une fois grâce à une belle prestation. Sur ses terres de Zandvoort, Verstappen a surmonté tous les obstacles qui se sont présentés à lui, notamment des Mercedes plus compétitives qu'attendu et deux neutralisations de la course. Il a ainsi obtenu les suffrages de plus d'un fan sur cinq, talonné de près par Lewis Hamilton.

Résultat des votes du Pilote du Jour :

Max Verstappen - 22,6%

Lewis Hamilton - 20,1%

George Russell - 9,5%

Fernando Alonso - 8,8%

Charles Leclerc - 6,9%

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2022

Grand Prix Pilote du Jour Bahreïn Charles Leclerc Arabie saoudite Charles Leclerc Australie Charles Leclerc Émilie-Romagne Max Verstappen Miami Max Verstappen Espagne Lewis Hamilton Monaco Sergio Pérez Azerbaïdjan Lewis Hamilton Canada Charles Leclerc Grande-Bretagne Sergio Pérez Autriche Mick Schumacher France Carlos Sainz Hongrie Max Verstappen Belgique Max Verstappen Pays-Bas Max Verstappen

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)