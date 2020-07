Max Verstappen ne s'attend pas à être en pole grâce à son tour en EL2

Alors que la pluie menace la journée de samedi au Grand Prix de Styrie, Max Verstappen s'est employé à ne pas prendre à la légère cette séance d'Essais Libres 2. Le pilote Red Bull en a tout simplement signé le meilleur temps, qui pourrait, si les conditions ne permettent pas de disputer une véritable séance de qualifications, se transformer en pole position sur la grille pour la course.

Une situation encore bien hypothétique, d'autant qu'il reste encore éventuellement les EL3 pour déterminer un ordre de départ si possible et si nécessaire d'ici dimanche après-midi. Malgré tout, ce qui n'est pas hypothétique, c'est l'amélioration du comportement général de la F1 de Verstappen.

"Nous avons eu de bien meilleures sensations que vendredi dernier", a-t-il déclaré au micro de Sky Sports. "Nous avons plus appris de la voiture, nous n'étions pas aussi satisfaits la semaine passée, c'est pourquoi nous avons essayé de corriger certaines choses et, jusqu'ici, c'est bien mieux, la direction prise semble être la bonne."

Malgré tout, il préfère rester prudent sur ce que cela pourrait donner en course, une semaine après un abandon alors qu'il était en seconde position de la course du Grand Prix d'Autriche. "Je ne sais pas si nous avons le bon package pour remporter la course, nous le découvrirons dimanche. Nous verrons demain, mais la journée a clairement été très positive par rapport à la semaine passée."

Puis, il a ajouté : "Il est bien sûr trop tôt pour dire où nous en sommes par rapport à Mercedes [...] Normalement, notre rythme de course est plus compétitif mais déjà, sur un tour, nous ne pouvons pas nous plaindre et en fait les 11 tours lors de la course de la semaine passée ne semblaient pas mauvais, donc ça ne peut qu'aller mieux."

Quant à une possible pole déterminée par la seconde séance d'essais libres, Verstappen s'attend pour sa part à ce que les qualifications aient lieu, que ce soit samedi ou dimanche. "Pour l'instant, je suis en pole provisoire. Nous verrons demain si nous pouvons faire les qualifications. Mais je crois que que si ne nous pouvons pas les faire, nous les ferons dimanche matin." Plus tard, il a conclu : "Je ne m'attends pas à être en pole position avec ce tour."