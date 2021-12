Pour Verstappen, tout autre titre mondial sera un "bonus"

Si le doute subsiste en l'absence de nouvelles quant à un éventuel appel de Mercedes face aux irrégularités liées à la direction de course au Grand Prix d'Abu Dhabi, Max Verstappen est pour l'heure le Champion du monde 2021 de Formule 1. Le pilote Red Bull a bien évidemment réalisé le rêve d'une vie en remportant ce titre à l'âge de 24 ans, au terme de sa septième saison en Formule 1. De quoi lui changer la vie ?

"Non, ma vie ne va pas changer maintenant", répond Verstappen. "Bien sûr, je suis très content d'avoir remporté le championnat. C'est la dernière chose que je voulais accomplir en Formule 1, alors tout ce qui vient désormais est un bonus." L'intéressé ajoute : "Bien sûr, je vais continuer à piloter, mais en termes de palmarès, j'ai tout accompli en Formule 1."

C'est évidemment dans des circonstances polémiques que ce titre mondial a été remporté, la procédure de relance ayant été engagée par la direction de course d'une manière qui ne correspond pas au Règlement Sportif, ce qui a contribué au dépassement de Verstappen sur Hamilton dans le dernier tour. Les commissaires ont estimé que l'autorité du directeur de course prenait le pas sur les articles de la réglementation en question, mais Mercedes a néanmoins manifesté son intention de faire appel, sans l'avoir confirmée à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Lorsqu'il lui est demandé si cette controverse ternit son sacre, Verstappen philosophe : "Non, c'est assez typique de cette saison que cela se produise. C'est comme ça. Nous étions quand même contents et avons fêté ça. Et, en tant qu'équipe, nous n'avons rien fait de mal. Nous avons fait la course quand les feux et les drapeaux sont passés au vert. Nous y sommes allés et nous l'avons fait en piste."

Le Néerlandais a en tout cas pris un certain plaisir lors d'une campagne 2021 où le duel l'opposant à Lewis Hamilton, ainsi qu'entre Red Bull et Mercedes chez les constructeurs, a été d'un niveau extrêmement élevé.

"Bien sûr, ça a été une saison dure. Nous avons vraiment fait des courses dominatrices, mais je pense qu'en général Mercedes était l'écurie la plus forte. Mais ça a été une bataille vraiment appréciable, avec deux équipes qui se battent à fond jusqu'au bout. Bien sûr, parfois on se dit qu'on risque d'échouer et de ne pas tenir jusqu'à la fin, mais il y a toujours des surprises. Il y a certaines courses que nous avons gagnées que nous n'aurions pas dû gagner, à mon avis. Mais j'ai aussi eu pas mal de malchance, bien sûr, avec la crevaison [à Bakou] et ce genre de choses. Nous avons aussi perdu beaucoup de points ainsi. Dans l'ensemble, ça a été une saison intense mais folle", conclut Verstappen.