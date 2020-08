Max Verstappen n'a "pas vu venir" sa victoire

À Silverstone, comme lors des deux courses précédentes, Mercedes monopolisait la première ligne de la grille de départ, mais cette fois, tout ne s'est pas passé comme prévu pour les Flèches d'Argent. Valtteri Bottas menait avec trois secondes d'avance sur Lewis Hamilton et Max Verstappen lorsque les Mercedes ont effectué leur premier arrêt, se débarrassant des pneus mediums pour chausser les gommes dures.

"Jusque-là, nous n'avions pas vraiment eu d'opportunité de les pousser dans leurs retranchements, lors de toutes les courses précédentes, et je voyais que nous les y poussions", relate Verstappen. "Alors j'ai essayé de mettre la pression. Ils ont dû rentrer au stand, et à partir de là, j'ai pu suivre mon propre rythme et construire cet avantage jusqu'au bout."

Or, équipé des enveloppes à bandes blanches depuis le départ (et même depuis son tour de Q2), Verstappen a contre toute attente creusé l'écart sur les Mercedes aux pneus neufs, son avance sur Bottas passant de 14 secondes à 20 secondes en 11 tours. La stratégie de Red Bull était parfaite : le Néerlandais est ensuite rentré au stand pour chausser les mediums pendant six tours, reprenant aisément la tête au passage, avant de faire un dernier relais en durs. Mercedes n'a rien pu faire pour lui résister, et l'intéressé ne cache pas être particulièrement surpris.

"Je ne l'ai pas vu venir !" s'exclame Verstappen. "Mais vous savez, après le premier relais, nous avions l'air de vraiment bien gérer les pneus. Bien sûr, nous ne savions pas combien de temps Mercedes allait conserver les pneus durs. La voiture était très rapide, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes de pneus. Nous avons simplement continué à attaquer, et la victoire représente évidemment un résultat incroyable. C'est une excellente journée. Tout s'est bien passé, nous avions la bonne stratégie, tout s'est déroulé sans accroc. Je suis incroyablement content d'avoir gagné."

Il reste à savoir si Red Bull parviendra à rééditer une telle performance lors d'un Grand Prix d'Espagne où la gestion des pneus devrait à nouveau représenter un facteur crucial : des températures ambiantes avoisinant les 30°C sont annoncées pour la course. "Je ne sais pas, je pense que nous avons besoin d'utiliser des pneus tendres, ils semblent convenir à notre voiture. On verra à Barcelone. Pour le moment, nous sommes juste très contents d'avoir gagné", conclut celui qui a remporté sa première victoire à Barcelone, en 2016.

Grâce à ce succès, Max Verstappen s'empare en tout cas de la deuxième place du classement des pilotes, aux dépens de Valtteri Bottas.

