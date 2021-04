Mazepin a "la chance" d'avoir Schumacher comme équipier

Faisant partie des trois rookies de la saison 2021 de Formule 1, Nikita Mazepin connaît pour le moment des débuts mouvementés au sein de Haas. Lors de ses premières courses en catégorie reine, à Bahreïn et à Imola, le pilote russe a commis de nombreuses erreurs : figures, sorties de piste, accidents et tours brouillons en qualifications lui attirant les foudres de ses adversaires.

Contrairement au temps de la Formule 2, où Mazepin pouvait compter sur des équipiers expérimentés à l'instar de Nyck de Vries en 2019 et Luca Ghiotto en 2020, le Russe est désormais épaulé par un autre débutant, Mick Schumacher. Cela pourrait rendre l'apprentissage de Mazepin en Formule 1 encore plus difficile, cependant ce dernier n'est pas de cet avis et estime que, malgré son inexpérience, Schumacher le pousse dans ses retranchements, l'aidant ainsi à améliorer ses performances au fil des week-ends.

"Nous sommes évidemment tous les deux dans la même situation", indique Mazepin au sujet du fils du septuple Champion du monde. "La F1 est étonnamment intense. Je savais que ça allait être ainsi mais les deux qualifications ont été plutôt mouvementées. Le temps presse et beaucoup de choses se passent. Mais j'ai de la chance d'avoir [Schumacher] à mes côtés. Je pense que c'est un gars puissant pour l'équipe et il me motive énormément. Grâce à lui, je n'ai pas la vie facile."

Jusqu'à présent, l'ancien pensionnaire de Hitech en Formule 2 a souffert de la comparaison face à son nouvel équipier en qualifications et en course. Bien que le GP de Bahreïn de Mazepin se soit arrêté au bout de deux virages, l'écart entre les deux pilotes Haas en qualifications parlait de lui-même : huit dixièmes de seconde, à l'avantage de Schumacher.

Celui-ci a été réduit à une demi-seconde lors de la manche suivante, à Imola, néanmoins le constat en course était loin d'être flatteur pour Mazepin. Le Russe accusait 33 secondes de retard sur son équipier au terme des 30 premiers tours. Les écarts ont été remis à zéro à la suite du drapeau rouge mais le pilote allemand est parvenu à reléguer Mazepin à plus d'une minute en franchissant la ligne d'arrivée.

partages