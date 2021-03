Mazepin "très en colère" contre lui-même après son accident

Le premier week-end de Nikita Mazepin en Formule 1 a été un véritable calvaire. Piégé par sa Haas dès les premiers tours de roue, le rookie russe a semé la confusion dans les ultimes minutes de la première séance qualificative en partant en tête-à-queue dans le premier virage. Et l'ancien pilote de Formule 2 a bu le calice jusqu'à la lie puisque le lendemain, son premier Grand Prix en catégorie reine a duré moins d'un kilomètre.

Dix-neuvième sur la grille, devant l'Aston Martin de Sebastian Vettel, le Russe a pris un bon envol, le plaçant au niveau de certains pilotes, dont son équipier Mick Schumacher. Cependant, les pneus froids, le réservoir chargé d'essence et le comportement capricieux de sa Haas VF-21 ont formé un cocktail explosif, résultant en une perte de contrôle définitive à la ré-accélération du deuxième virage.

Mazepin a achevé sa course dans le mur de pneus et a assumé l'entière responsabilité d'un accident qui prive son équipe de données très précieuses pour la suite de la saison. "Mes pneus étaient froids, je me suis retrouvé sur le vibreur et en accélérant trop fort, j'ai fait un tête-à-queue. C'est totalement ma faute", regrette-t-il.

"Je suis vraiment désolé pour l'équipe, ils méritent beaucoup mieux que ça. Je suis très en colère contre moi-même. Mick était très proche, j'étais concentré pour éviter l'accrochage, puis j'ai perdu le contrôle de la voiture. Et il n'y avait aucune chance de la rattraper."

L'un des "pires jours" de la carrière de Mazepin conclut un week-end où le pilote Haas a beaucoup appris. Malgré son accident précoce, le rookie quitte le circuit de Sakhir avec "des points positifs".

"Chaque fois que vous abordez votre premier week-end de la saison, vous apprenez beaucoup", poursuit-il. "Donc il y a certainement des points positifs à relever. Je sais que cela peut paraître un peu étrange mais participer à ce week-end m'a permis d'apprendre énormément."

Dans les stands, le directeur d'équipe Günther Steiner n'a pas tenu à faire des reproches à Mazepin. Au contraire, le pilote russe a été réconforté et remotivé par l'écurie américaine. "[Mazepin] était plutôt abattu", commente l'Italien. "Je lui ai simplement dit de garder la tête haute et de persévérer. Ce qui s'est passé n'est pas idéal, alors il s'en veut beaucoup. Mais il est prêt à reprendre la piste, nous l'avons motivé."

Avec Oleg Karpov



