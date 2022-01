Mazepin "neutre" avec Schumacher après des "moments difficiles"

Pensionnaires de Formule 2 en 2020, Nikita Mazepin et Mick Schumacher ont été retenus par Haas pour remplacer Romain Grosjean et Kevin Magnussen l'an passé. La première saison des deux rookies en catégorie reine fut loin d'être douce car le choix fait par l'équipe de ne pas développer ses monoplaces pour se consacrer entièrement au projet de 2022 a condamné ses pilotes à errer en fond de grille.

Et même si Mazepin et Schumacher ne se sont pas battus pour les points en 2021, les deux hommes se sont tout de même menés la vie dure pour la suprématie en interne, ce qui a conduit à plusieurs incidents sur la piste. Dans un entretien exclusif avec Motorsport.com, Mazepin a reconnu que lui et Schumacher avaient connu des "moments difficiles" mais le Russe a également soutenu que les relations s'étaient normalisées depuis lors.

"Je ne crois pas que cela ait été exagéré", a-t-il répondu lorsqu'il a été interrogé sur la médiatisation des tensions au sein de l'équipe américaine en 2021. "Je pense qu'il y a eu des moments difficiles quand [Schumacher] apprenait à me connaître et que j'apprenais à le connaître."

"Chaque fois que je [suis en piste], je veux être [dans] la voiture qui termine devant, je l'ai toujours voulu. Je ne cesserai jamais de le vouloir, jusqu'à ce que je quitte ce paddock et que j'accroche mon pass à un mur. Mais maintenant, c'est une relation très neutre qui ne connaît ni hauts ni bas. C'est simplement constant et c'est la seule manière de décrocher des bons résultats [en F1]."

Admettant que sa relation avec Schumacher ne s'est pas détendue au point de devenir meilleurs amis, Mazepin reste conscient que les deux pilotes doivent travailler ensemble pour faire avancer l'équipe dans la bonne direction.

"Je suis ici pour gagner des courses", a-t-il ajouté. "Je sais que cela n'arrivera probablement pas dans un futur proche mais pour que cela arrive, il faut avoir la meilleure voiture possible et la régler pour la rendre la plus rapide possible. Pour ce faire, il faut deux personnes. Je suis sûr que Mick a les mêmes réflexions, ambitions et objectifs, donc nous faisons ce qui est nécessaire pour l'équipe. En fait, je pense que nous essayons toujours, des deux côtés du garage, d'aller un peu plus loin dans la réalisation de ces objectifs."

"Bien sûr, il faut avoir une approche légèrement moins radicale, être plus prudent lorsque l'on se bat avec un coéquipier, parce qu'en F1, si quelque chose se passe avec les deux voitures d'une même équipe, c'est vraiment critique. Mais au final, nous sommes là pour Nikita Mazepin de Russie, et l'autre côté est pour untel venant de tel pays."

"Je vis ma propre vie, je veux la rendre meilleure et je veux m'assurer que j'ai le plus de trophées [possible] chez moi – de F1 ou de tout autre championnat – avant de me lancer dans autre chose. Donc oui, j'ai l'esprit d'équipe mais si je dois abandonner, je ne le ferai jamais."

Propos recueillis par Oleg Karpov