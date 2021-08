Mazepin a un nouveau châssis Haas à Spa

Disputant actuellement sa première saison en Formule 1, Nikita Mazepin s'est longtemps plaint que sa monoplace était quelques kilos plus lourde que celle de son coéquipier Mick Schumacher, lui donnant parfois l'impression de n'être qu'une "carotte qui va se faire cueillir". Haas F1 Team a écouté les récriminations de son pilote et a préparé un nouveau châssis au pilote russe pour la seconde moitié de saison, mais compte tenu du gel en vigueur depuis fin septembre 2020, cela ne devrait pas s'avérer révolutionnaire.

"Oui, il a le nouveau", confirme le directeur d'équipe Günther Steiner. "On ne peut pas changer la rigidité d'un châssis d'un châssis sans changer l'homologation. C'est un châssis homologué. Il va donc être très similaire."

"Non, il n'y a pas d'impact financier. Mais niveau performance, on verra s'il y a une différence. Je ne sais pas si Nikita sentira une différence, ça dépend plus de lui que de moi. Mais sinon, comme je l'ai dit c'est un châssis homologué. Nous en avions deux anciens, évidemment il y en a un que nous avons détruit l'an dernier [au Grand Prix de Bahreïn], que nous avons brûlé (sic). Bref, on verra."

Pendant ce temps, c'est le baquet qui pose problème du côté de Mick Schumacher, qui avait expliqué être assis de travers car lui-même n'a en fait pas le dos droit. Cependant, dans un monde où tout est calculé au millimètre, adapter cet élément semble être plus compliqué que prévu.

"Nous travaillons là-dessus, mais je roule encore avec l'ancien", révèle l'Allemand. "Nous essayons plus ou moins de faire un hybride du baquet que nous avons fait à Silverstone et de celui que nous avons maintenant. C'est donc un mélange des deux. Celui que nous avons fait à Silverstone ne rentre pas dans la voiture comme ça, il y a quelques endroits où ça ne va simplement pas – bien qu'il soit très confortable et droit ! Il nous faut encore attendre un peu et le peaufiner, et essayer d'en faire un hybride."