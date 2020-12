Mazepin perd une bataille judiciaire sur la vente de Force India

Uralkali, l'entreprise chimique, a perdu une bataille judiciaire mais n'abandonne pas ses prétentions et a annoncé vouloir interjeter appel du jugement. Dmitry Mazepin, président de la firme et père du futur pilote Haas en F1 Nikita Mazepin, était l'une des parties désireuses d'acquérir Force India à l'été 2018 peu après le placement de l'écurie sous administration judiciaire.

Cependant, alors que le temps venait à manquer et que traîinait également une affaire concernant une plainte de banques indiennes à l'encontre de Vijay Mallya, fondateur de Force India, le plan A, à savoir la vente des parts de l'entreprise, s'est mué en plan B, à savoir une vente des actifs de l'équipe.

C'est un consortium mené par Lawrence Stroll, homme d'affaires canadien et père de Lance, qui a racheté ces biens et créé une nouvelle compagnie qui a repris l'engagement en F1 de Force India et fait rouler ses voitures sous un nouveau nom, avec l'accord de la FIA et de la F1. C'est après cela que Mazepin, par le biais d'Uralkali, a attaqué en justice les administrateurs de FRP Advisory, firme en charge de mener le processus de vente.

En substance, Uralkali estimait que ces derniers avaient "échoué à mener un processus de vente juste et équitable". Plus spécifiquement, FRP était accusée d'avoir "négligemment déclaré qu'elle sélectionnerait le soumissionnaire retenu sur la base de l'offre la plus favorable" et "négligemment déclaré que le processus d'appel d'offres serait mené sur un pied d'égalité entre tous les appelants".

En outre, Urakali a affirmé que FRP avait "mené le processus d'offre avec négligence" et "violé un devoir de confiance équitable en divulguant des informations confidentielles à M. Stroll concernant l'offre d'Uralkali".

La Haute Cour de Londres a entendu l'affaire pendant une semaine en novembre et, dans une longue décision rendue ce mardi, a rejeté l'ensemble des plaintes d'Uralkali. Mazepin n'a pas témoigné durant cette audience et le juge en charge de rendre la décision a clairement insisté sur le fait que son absence n'avait pas aidé la cause défendue par Uralkali.

Dans un communiqué publié en réponse au jugement, Uralkali a déclaré vouloir poursuivre ses démarches. "Bien qu'Uralkali soit déçu de la décision du tribunal de première instance, il est heureux que le procès ait confirmé un certain nombre de ses déclarations antérieures, notamment le fait que l'offre d'Uralkali pour les actifs de l'équipe de F1 Force India était plus élevée que l'offre gagnante."

"Uralkali a l'intention de demander l'autorisation de faire appel de la décision rendue aujourd'hui et de continuer à protéger ses droits conformément aux procédures légales applicables."

Une déclaration de FRP Advisory, accordée à Motorsport.com, a au contraire salué ce jugement : "Le juge Miles n'a pas seulement rejeté les demandes d'Uralkali dans leur intégralité, il a également estimé que M. Rowley avait mené le processus de vente 'équitablement et correctement'. "

"Le jugement justifie la position de FRP dès le départ, à savoir que les administrateurs communs ont assumé leurs fonctions avec efficacité et professionnalisme et se sont engagés avec toutes les parties de manière tout à fait impartiale."

Avec Adam Cooper

