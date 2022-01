Mazepin "prêt à 100%" à se battre en milieu de tableau

La première campagne de Nikita Mazepin en Formule 1 n'a pas été facile, c'est le moins que l'on puisse dire. Au volant de la monoplace la moins compétitive du plateau, le rookie russe a multiplié les tête-à-queue lors des deux premiers Grands Prix avant de gagner en constance par la suite, restant généralement loin du niveau de performance affiché par son coéquipier Mick Schumacher toutefois.

Haas F1 Team avait de toute façon tiré un trait sur la saison 2021 compte tenu de l'avènement prochain de la nouvelle réglementation technique de 2022, qui devrait chambouler la hiérarchie. L'écurie américaine espère donc faire son retour en milieu de tableau, elle qui marquait des points régulièrement de 2016 à 2019. Mais ses pilotes y sont-ils prêts ? "Bien sûr que je le suis", rétorque Nikita Mazepin. "Je me sens prêt à 100%."

"J'ai connu quelques bonnes batailles cette année avec des voitures plus rapides et je me sentais à l'aise", commente Mazepin, qui a passé 271 des 1008 tours parcourus en 2021 devant des monoplaces autres que la Haas de son coéquipier, généralement en tout début d'épreuve. À titre de comparaison, ce nombre est de 406 sur 1135 pour Schumacher.

"Quand je me bats avec d'autres pilotes, il faut que je sache exactement jusqu'où vont mon aileron arrière et mon aileron avant, afin de savoir précisément comment positionner ma voiture à côté d'eux. Je pense avoir cette confiance. Je me rappelle que ça me faisait très peur lors de la première course à Bahreïn, car les voitures sont très longues et larges."

"Mais maintenant, je suis dans une bonne situation, et piloter une voiture plus équilibrée et plus prévisible devrait rendre ça plus facile et plus appréciable. En fin de compte, quand je vais sur un circuit, il s'agit de trouver cette raison d'être et d'avoir le sentiment de pouvoir influencer le résultat de la course. Mais [en 2021], même lors d'un bon week-end où je finis devant mon coéquipier, c'est assez difficile de rentrer satisfait en étant 19e."

Et lorsqu'il lui est demandé quelle est la principale leçon qu'il a tirée de sa première saison, Mazepin répond : "Qu'il faut faire les choses pas à pas. Ça me semble être le cas en F1."

"Je pense que dans l'ensemble [la saison] a été positive. Nous avons fait d'énormes pas en avant quant à ma confiance et à ma compréhension par rapport aux débuts. J'ai fait de très bonnes courses en début d'année, puis des courses difficiles. Vous savez, la vie en F1 n'est un long fleuve tranquille pour personne. Mais nous savions déjà dans quoi nous nous engagions, et c'est en 2022 que nous allons tout assembler. Et je pense être bien placé pour ce faire."

Propos recueillis par Oleg Karpov