Pour Steiner, l'image de Mazepin est pire que ce qu'il est vraiment

Pour la saison 2021 de F1, Haas disposera de deux pilotes débutants. D'un côté Mick Schumacher, qui sort d'un titre en Formule 2 et dont la parenté avec le septuple Champion du monde le place indubitablement sous la lumière des projecteurs, et de l'autre Nikita Mazepin, cinquième de F2 l'an passé et qui s'est surtout fait remarquer par une vidéo d'attouchement en fin d'année 2020, qui faisait suite à d'autres épisodes pour le moins polémiques pour le Russe.

En bref, les deux pilotes n'ont pas encore disputé le moindre kilomètre en Grand Prix qu'ils sont déjà précédés d'une réputation bien différente, quasiment aux antipodes. De là à dire que Schumacher est presque parfait et que Mazepin est un bad boy ? "Mais le bad boy de Russie n'est pas aussi mauvais que cela peut paraître !", s'empresse de répondre Günther Steiner, interrogé sur le sujet par Motorsport.com, avant de progressivement replacer la discussion sur le terrain du sport.

"Je ne veux pas édulcorer quoi que ce soit maintenant [en référence à la vidéo où Mazepin touche la poitrine d'une femme]. Mais il est présenté comme pire qu'il n'est réellement. Les personnages sont en fait similaires. Mick est le type parfait : gentil, travailleur, assidu. Nikita, je pense, est un peu plus dans l'émotion. C'est peut-être aussi parce qu'il vient de Russie. Il est plus offensif, plus direct que Mick. Également quand il pilote."

"C'est pourquoi je pense que nous avons une bonne combinaison. Ils vont s'enrichir mutuellement, je pense. L'un ira dans une direction, le second dans une autre. Et j'espère qu'un beau jour, nous aurons deux pilotes parfaits. Mais un seul pourra devenir Champion du monde. Alors il y aura des problèmes entre les deux ! Mais pour le moment, les gars s'entendent plutôt bien."

"Ils se connaissent. Ils ont déjà couru l'un contre l'autre en karting, puis aussi en Formule 3 et en Formule 2, pas dans la même équipe. Nous avons donc cinq ou six ans d'expérience. [...] Les gars se connaissent depuis dix ans. Il y a du respect entre eux. Je ne pense pas qu'ils soient les meilleurs amis du monde. Mais il n'est pas nécessaire d'être amis, il suffit de se respecter. Ce qui est déjà un très bon point de départ pour travailler."

Interrogé sur l'attitude générale de Schumacher cette fois-ci, notamment sa réserve et son professionnalisme qui le font apparaître comme un pilote presque guindé, Steiner estime que l'Allemand va apprendre à être plus relâché à mesure qu'il accumulera de l'expérience. "Cela viendra avec le temps. Je pense que depuis que nous avons commencé à travailler ensemble, c'est déjà arrivé, il est un peu plus détendu."

"Il est jeune et ne veut pas faire d'erreurs. Et c'est mieux d'être comme ça que de faire des erreurs et de devoir ensuite s'excuser et réprimander. Une telle évolution se fait automatiquement. Si je m'imagine à 21 ans, avec une telle pression, avec un tel nom, c'est comme ça qu'on réagit. Je ne dirais pas qu'il a peur. Il est un peu prudent, je dirais, pas crispé. Je comprends cela. Mais ça va changer. C'est un développement normal chez les jeunes."

Avec Christian Nimmervoll

