Un accrochage des pilotes McLaren, une "attaque personnelle" pour Seidl

L'écurie McLaren a débuté la saison 2020 sur un solide résultat d'ensemble, avec le podium de Lando Norris et la cinquième place de Carlos Sainz au GP d'Autriche. Dans les derniers tours, les deux hommes se sont affrontés directement en piste pour le compte de la cinquième place, même si la lutte a rapidement tourné en faveur du Britannique.

Revenant sur cet épisode, Andreas Seidl, le directeur de l'écurie, a évoqué des "règles d'engagement claires" entre les deux pilotes, qui restent malgré tout libres de pouvoir se battre à moins que McLaren juge un échange de positions nécessaire, comme au Brésil l'an passé.

"Nous leur permettons de se battre librement, et nous n'interférons pas en tant qu'équipe tant qu'il n'y a pas de raison claire de changer les positions à cause de différentes stratégies ou d'une meilleure performance d'une voiture. Je pense que c'est important, surtout en début de saison, parce que cela garantit également de tirer le maximum de ces gars et des deux pilotes."

"Je sais que si vous leur permettez de courir librement, les contacts ne devraient pas avoir lieu, et j'ai beaucoup de confiance dans ces deux gars. Je ne suis pas naïf, ça peut arriver. Si vous regardez dans le paddock de ces 30 dernières années, chaque fois que autorisez des luttes libres, cela finit par un crash. J'espère que nous pourrons éviter ça."

Seidl avertit en tout cas qu'il percevrait tout accrochage en piste comme une "attaque personnelle" envers McLaren et lui-même. "Il est clair que si nous arrivons à ce point, cela n'arrivera qu'une fois. Je le prendrais très personnellement. Ensuite, nous prendrions le relais."

"Les pilotes sont des compétiteurs. Ils doivent être très compétitifs et il est très clair qu'ils ont un gros ego. C'est la raison pour laquelle ils sont allés si loin dans leur carrière. Il ne faut pas oublier que chaque fois que ces gars sortent du garage, ils mettent aussi leur vie en jeu. Il faut également leur permettre de faire des erreurs, sinon ils ne peuvent pas atteindre leurs limites."

"En même temps, il doit toujours être clair que nous sommes tous là pour McLaren et pour l'équipe. Le plus grand bien que nous ayons, c'est l'équipe. Dès que l'ego d'un pilote nuit aux intérêts de l'équipe, je le prends personnellement. Je vois cela comme une attaque personnelle contre moi aussi. Ensuite, nous agissons en conséquence."

