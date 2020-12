McLaren annonce la vente d'un tiers de son écurie

L'information qui était dans l'air depuis quelques jours a été officialisée ce dimanche par McLaren, à quelques heures du dernier Grand Prix de la saison, à Abu Dhabi. Le groupe britannique a décidé de vendre une part minoritaire de sa branche compétition afin de permettre l'entrée d'un nouvel investisseur au capital de McLaren Racing.

McLaren Group demeure l'actionnaire majoritaire de l'écurie de Woking, mais va céder dans un premier temps 15% de ses parts à MSP Sports Capital, moyennant un investissement de 185 millions de livres. Ce chiffre pourra atteindre un maximum de 33% d'ici 2022. MSP Sports Capital est un fonds d'investissement américain spécialisé dans le sport, dirigé par des cadres expérimentés qui ont de nombreuses activités dans le management sportif, notamment outre-Atlantique en Major League Baseball ou en NBA.

Cette transaction modifie quelque peu l'organigramme de McLaren Racing, mais Zak Brown en demeure le PDG avec un engagement réaffirmé sur le long terme. Paul Walsh sera président de la structure, tandis que Jahm Najafi et Shaikh Mohammed bin Essa Al Khalifa en deviennent les vice-présidents. Il est précisé que l'opération ne concerne que le département compétition de McLaren et en aucun cas la branche automobile, dont McLaren Group reste propriétaire à 100%.

"Cet investissement représente un moment clé dans la progression de McLaren Racing", se félicite Zak Brown. "MSP Sports Capital est en premier lieu un investisseur dans le domaine du sport. Ils connaissent le marché, et leur équipe a une expérience et un palmarès considérables avec d'autres propriétés sportives mondiales. Ils sont un partenaire autant qu'un actionnaire, avec la possibilité de tirer profit de leur réseau et de leurs connaissances pour le bien de McLaren Racing sur le long terme."

"Ce nouvel investissement renforce notre projet de faire retrouver à McLaren le chemin de la victoire, en course et au championnat, en Formule 1 et en IndyCar. Cela va renforcer notre élan alors que nous continuons de nous concentrer sans relâche sur notre mission de revenir sur la plus haute marche du podium."

McLaren est encore à la lutte pour la troisième place du championnat constructeurs avant la dernière manche de la saison, ce dimanche à Yas Marina. Samedi, Zak Brown a également confié qu'une évaluation aurait lieu pour un éventuel engagement futur en Formule E ou en Endurance, dans le cadre de la diversification des activités course, sans toutefois risquer de compromettre le programme F1. La marque a vécu un printemps difficile en raison de la crise du coronavirus et la transaction annoncée ce dimanche est une suite aux précédentes décisions prises pour assurer la pérennité de l'entreprise.

"En tant qu'associé de MSP, je suis ravi que The Najafi Companies ait significativement accru son soutien de MSP et son investissement en McLaren", souligne Jahm Najafi au nom de MSP Sports Capital. "Cet investissement reflète la force de notre relation ainsi que la confiance que nous avons en la plateforme de l'écurie McLaren Racing. Je suis ravi d'accepter le rôle de vice-président et suis impatient de contribuer à la croissance et au succès de McLaren Racing."