McLaren célèbre 2021 malgré la perte de la troisième place

McLaren a poursuivi sa marche en avant en 2020 en s'emparant de la troisième place du championnat constructeurs et en montant sur deux podiums avec Lando Norris et Carlos Sainz. Toutefois, l'écurie britannique n'a pas été en mesure de conserver cette position en 2021, Ferrari lui subtilisant la dernière marche du podium après une saison 2020 cataclysmique. Malgré la perte de cette position, Zak Brown considère que la saison 2021 a été une année charnière pour la structure de Woking au-delà de la victoire surprise de Daniel Ricciardo à Monza, la première pour McLaren en neuf ans.

"[En 2021], nous voulions réduire l'écart avec l'avant [de la grille] et nous l'avons fait", a indiqué le PDG de McLaren Racing. "Nous avons inscrit plus de points par course et nous avons signé plus de podiums [qu'en 2020], nous avons eu notre superbe doublé à Monza, nous avons eu notre pole en Russie. Malheureusement, nous avons glissé à la quatrième place. Je pense que cela montre à quel point ce championnat est compétitif."

"Les arrêts au stand ont été grandement améliorés. De tout ce que nous avions prévu au début de la saison pour continuer à nous rapprocher de la tête, nous avons atteint chacun des indicateurs clés de performance que nous avions fixés, à l'exception du championnat constructeurs. Je pense que nous devons regarder l'année, la voir comme une année très réussie et continuer à construire sur cette base pour espérer prétendre à nouveau au Championnat du monde dans quelques années."

Hors piste, McLaren a également gagné en stabilité, le groupe ayant levé près de 650 millions d'euros l'été dernier après avoir été frappé par de graves difficultés financières pendant la pandémie. Cette levée de fonds a fait suite à la cession du McLaren Technology Centre de Woking et, fin 2020, à la vente de 15% des parts de l'écurie au fonds d'investissement américain MSP Sport Capital.

Ce coup de pouce financier permet à McLaren d'exploiter au maximum la limite du plafond budgétaire imposé en F1 et d'investir dans ses infrastructures. Une nouvelle soufflerie est actuellement en cours de construction, mais l'équipe ne pourra récolter les fruits de ses investissements que sur le long terme.

"Je pense que, sur tous les aspects, nous sommes sur la bonne voie", a ajouté Brown. "Nous avons toutes les personnes en place, elles sont toutes très impliquées et ont signé sur le long terme, qu'il s'agisse des pilotes, des directeurs, des ingénieurs ou des designers. Je suis vraiment satisfait avec notre personnel, ce qui est avant tout important."

"Comme tout le monde le sait, nous avons eu des défis sur le plan financier l'an dernier et tous ont été relevés. Désormais, nous déployons un maximum de ressources pour mettre à jour nos infrastructures techniques et nous avons atteint le plafond budgétaire. La soufflerie est en cours de construction au moment où je vous parle, nous disposons de nouveaux camions et un nouveau simulateur va arriver. Nous avons beaucoup d'investissements, nous sommes donc financièrement en très bonne santé et tout cela est derrière nous."

"Sur la piste, nous voulons simplement continuer chaque année jusqu'à ce que nous ayons notre infrastructure en place. Malheureusement, cela ne sera pas le cas avant la saison 2024 car notre soufflerie sera disponible dans 18 mois, lorsque nous commencerons le développement de la voiture de 2024. Nous ferons de notre mieux avec ce que nous avons jusqu'en 2024, quand nous pourrons dire que nous disposons de tout ce dont nous avons besoin."

Propos recueillis par Luke Smith