McLaren cherche à vendre des parts de son écurie F1

McLaren fait partie des entreprises qui ont fortement subi le poids de la crise économique entraînée par la pandémie de COVID-19. Les trois branches de l'entreprise que sont le département automobile, l'écurie de course et le département technologique ont tous été touchés et plusieurs mesures majeures ont déjà été prises depuis le printemps dernier. En juin, McLaren a notamment contracté un emprunt de 150 millions de livres (165 M€) auprès de la Banque Nationale de Bahreïn afin de ne pas se retrouver à court de liquidités.

Lire aussi : Juan Pablo Montoya de retour à l'Indy 500 avec McLaren

Désormais, d'après les informations du Financial Times, McLaren Group pourrait lever davantage de fonds en vendant des parts de son écurie de Formule 1, sans toutefois en perdre le contrôle. De nombreuses options sont sur la table afin de stabiliser une situation qui ne s'inversera pas à court terme sur le plan économique.

"Nous devons restructurer la totalité de l'entreprise", explique Mike Flewitt, directeur exécutif de McLaren Automotive, dans les colonnes du Financial Times. "Nous avions débuté cette année après deux autres très réussies pour la branche automobile, mais la totalité de l'entreprise n'a pas les liquidités pour survivre à ce type de crise."

Aucune piste n'est pour le moment écartée et l'investissement pourrait venir de fonds de placement privés, de particuliers, de familles, de fonds souverains ou encore d'une société basée aux États-Unis. "Nous rechercherons des investisseurs qui ont une vision commune à celle de notre base d'actionnaires, que ce soit en matière de structure, de direction de l'entreprise ou de projets à moyen terme", souligne Mike Flewitt.

Actuellement, McLaren Group est détenu à 56% par Mumtalakat Holding Company, un fonds bahreïni, à 14% par Mansour Ojjeh et à 10% par Michael Latifi, père du pilote Williams Nicholas Latifi. Les 20% restants se répartissent entre différents actionnaires minoritaires. La recherche d'un investisseur supplémentaire est un levier qui vient s'ajouter à un autre actionné récemment, avec le lancement d'un processus de mise en vente de l'usine de Woking, qui serait ensuite louée par McLaren.