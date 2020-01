McLaren chipe un partenaire à Williams

Unilever s'était engagé avec Williams en 2015 et s'affichait sur les monoplaces de l'écurie de Grove par le biais de la marque de déodorants Rexona. Le contrat arrivant cependant à son terme, la marque a choisi de s'allier avec McLaren, le destin sportif des deux structures pouvant difficilement être plus éloigné après la saison 2019.

Il ne s'agira toutefois pas d'un simple accord de sponsoring entre McLaren et Unilever puisque les deux entreprises vont travailler de concert sur des projets dans des domaines comprenant la recherche sur les matériaux, la technologie des capteurs et la création d'une Académie d'ingénierie. Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, est depuis plusieurs années proche d'Unilever puisque sa compagnie JMI avait participé à la réalisation de l'accord avec Williams et d'une précédente entente avec Lotus. Unilever dispose d'un portefeuille d'environ 400 marques, comprenant notamment Dove, Knorr, Rexona, Magnum ou encore Axe.

Dans un tweet annonçant la fin de leur collaboration, Williams a souhaité le meilleur à l'entreprise. La structure dirigée par Claire Williams a annoncé plus tôt cette semaine un accord étendu avec le fabricant canadien de produits alimentaires Sofina Foods, société qui a été fondée par Michael Latifi, qui n'est autre que le père de Nicholas, qui sera pilote titulaire du côté de Grove pour la saison 2020. Le logo de la compagne va apparaître sur l'aileron arrière de la Williams ainsi que sur les combinaisons des pilotes et les tenues des membres de l'équipe.

Williams a également annoncé un accord avec l'entreprise de café italienne Lavazza, soutien de longue date de Latifi.

