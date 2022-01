McLaren confirme la piste Audi, Red Bull et Porsche avancent

McLaren n'est pas dans l'urgence et assure pouvoir se permettre d'attendre pour étudier un éventuel partenariat moteur avec Audi dans les années à venir. Car la probabilité est réelle, comme l'a reconnu Zak Brown. Le nom de l'écurie anglaise revient fréquemment parmi les options crédibles en cas d'arrivée de la marque aux anneaux en Formule 1 lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation moteur en 2026, à laquelle s'intéresse très fortement le groupe Volkswagen.

Des discussions préliminaires entre McLaren et Audi ont eu lieu mais la balle semble désormais être dans le camp allemand, à l'heure où VW étudie deux possibilités pour son engagement en F1 : faire entrer Audi avec McLaren et allier Porsche à Red Bull Racing. Le deuxième projet, d'après Zak Brown, serait déjà bien avancé, tandis que le mariage entre McLaren et Audi est plus flou.

"J'ai entendu dire qu'ils allaient faire quelque chose avec Red Bull du côté de Porsche", assure le PDG de McLaren Racing. "Je pense qu'ils ont parlé avec plusieurs personnes sur la grille et, comme vous pouvez l'imaginer, nous avons eu des discussions. Mais à court et moyen terme, nous sommes très satisfaits de notre situation [avec Mercedes]."

"Donc nous allons patienter et nous verrons : vont-ils s'engager en F1 ? Car je crois que ça n'a pas été définitivement décidé. S'ils le font, nous avons un contrat jusqu'à la fin de ce cycle. Et naturellement, nous évaluerons où nous en sommes et qui est en F1, puis nous prendrons une décision en temps voulu sur ce que nous ferons en 2026."

Après un passage par le bloc Renault pour faire suite à la débâcle du projet McLaren-Honda, l'écurie de Woking est redevenue cliente de Mercedes en 2021 avec un contrat sur plusieurs années, qui durera donc jusqu'au terme de l'actuelle réglementation moteur. Ce statut d'équipe cliente n'entrave pas les ambitions de McLaren pour les quatre saisons à venir.

"Je pense que nous pouvons gagner avec un moteur Mercedes", insiste Zak Brown. "Je sais qu'il y a depuis longtemps cette opinion selon laquelle on ne peut pas gagner avec un moteur client. Je pense qu'on le peut et nous sommes convaincus que notre unité de puissance Mercedes est identique à la leur. Nous ne voyons rien qui puisse faire dire le contraire."

"Il y a un petit désavantage au niveau du concept d'ensemble, car ils ont logiquement une vision de l'architecture. Donc c'est un inconvénient d'être une équipe cliente. Mais ça ne vient pas de l'unité de puissance en elle-même. Ça vient de la connaissance qu'il y a, du fait d'avoir un premier aperçu [de toute la conception]."

Propos recueillis par Jonathan Noble