McLaren : "Crucial de protéger la santé économique" des écuries F1

Malgré des intérêts sportifs clairement liés à la future réglementation technique, qui avait rapidement obtenu son franc soutien, l'écurie McLaren a été l'une des premières à jouer "un rôle actif" dans la décision prise la semaine dernière de la reporter à 2022. Dans une situation de crise mondiale provoquée par la pandémie de COVID-19, la structure de Woking veut afficher une grande clarté dans sa gestion, comme elle a pu le faire à un autre niveau en prenant rapidement ses responsabilités à Melbourne lorsqu'il a fallu annoncer son retrait.

Tandis que le personnel en quarantaine va regagner l'Europe cette semaine, McLaren entame ce mercredi la suspension de 21 jours de ses activités, conformément à l'accord qui a été passé entre les équipes et la F1 pour avancer la trêve estivale. Autant de décisions nécessaires à la survie de tous. "En plus de réduire la pression financière, un arrêt des activités synchronisé entre toutes les équipes est une manière logique de protéger la santé de notre personnel et d'éviter la propagation du COVID-19, mais cela donne aussi l'opportunité de reprogrammer les Grands Prix reportés en août et au-delà pour offrir aux fans un été spectaculaire", souligne Andreas Seidl, directeur de l'écurie britannique.

"Depuis le début, nous avons été l'un des principaux partisans de la nouvelle réglementation sportive et technique pour 2021", ajoute-t-il. "Cela donne l'opportunité d'ouvrir une nouvelle ère passionnante pour la Formule 1. Cependant, il est impossible d'échapper aux pressions que subit la F1 actuellement. Tout comme l'introduction de nouvelles règles visait à améliorer la viabilité à long terme de la Formule 1, la décision de les reporter a été prise dans la même veine. Nous soutenons le report et nous avons joué un rôle actif dans les discussions pour y parvenir. Nous admettons qu'il est crucial de protéger la santé économique de toutes les écuries, tout en assurant des conditions équitables lorsque nous reprendrons la course. De plus, cette décision n'a pas d'incidence sur notre passage à l'unité de puissance Mercedes en 2021, et nous serons autorisés à faire les changements nécessaires sur notre voiture pour s'y adapter."

Toutes les activités F1 de McLaren sont désormais en pause jusqu'au 14 avril inclus, après avoir préparé cette période du mieux possible. "Actuellement, la priorité pour tout le monde dans l'équipe est de rester à l'abri", insiste Andreas Seidl. "Avant la suspension des activités, la plupart de l'équipe travaillait depuis son domicile, seul le personnel essentiel travaillait à l'usine avec des rotations de plannings. Cela nous permet d'être prêts à courir à nouveau dès que nous le pourrons, tout en minimisant les risques pour notre équipe. Nous voulons tous courir et nous avons cette passion en nous, quelles que soient les modalités de travail. L'effort ne s'arrête pas, nous faisons juste en sorte de travailler de manière sûre."