McLaren et le cyclisme, c'est terminé

Un an et demi après son engagement dans le cyclisme professionnel par le biais de l'équipe Bahrain Merida Pro Cycling Team – son nom à l'époque de l'annonce –, McLaren va mettre un terme à ce projet. Depuis l'an dernier, le constructeur britannique était partenaire de cette jeune équipe, créée en 2017 et membre de l'UCI World Tour. La filiale McLaren Appied Technologies avait auparavant collaboré sur un plan purement technologique avec la marque de vélos Specialized.

En 2020, le partenariat est allé plus loin puisque l'équipe cycliste porte aujourd'hui dans le peloton le nom de Bahrain-McLaren. C'est sous cette appellation qu'elle va disputer le Tour de France à partir du week-end prochain, avec comme leader l'Espagnol Mikel Landa. Cette identité ne sera toutefois pas conservée au-delà de cette année puisque le divorce a été officialisé, la crise sanitaire et économique poussant logiquement McLaren à recentrer ses activités.

L'association entre McLaren et Team Bahrain trouvait son origine dans les liens communs évidents qu'ont les deux structures avec le royaume de Bahreïn. Ce dernier est d'ailleurs actionnaire majoritaire de McLaren via son fonds souverain Mumtalakat.

L'équipe cycliste Bahrain-McLaren a tout mis en œuvre pour se maintenir au plus haut niveau cette année, en dépit de la longue interruption de la saison sportive provoquée par la pandémie de COVID-19. "L'équipe remercie McLaren pour sa contribution à ce partenariat, et lui souhaite le meilleur alors que son attention se tourne vers la compétition automobile", précise un communiqué.

La crise du coronavirus a mis le groupe McLaren et son écurie de Formule 1 en difficulté au printemps dernier, poussant le team à contracter un important prêt bancaire auprès de la banque de Bahreïn et à restructurer ses finances pour garantir sa viabilité financière à plus long terme.