McLaren débauche le chef de l'ingénierie de Red Bull !

C'est un transfert qui va faire du bruit. L'écurie McLaren annonce ce mardi avoir recruté Rob Marshall, auparavant directeur de l'ingénierie chez Red Bull Racing. L'ingénieur quittera Milton Keynes au terme de la saison en cours pour rejoindre Woking, mais va d'ores et déjà prendre du recul dans ses fonctions, avec effet immédiat, après 17 ans passés au sein de l'écurie autrichienne.

En janvier 2024, Rob Marshall prendra ses fonctions chez McLaren en tant que directeur technique ingénierie et design. Il est connu pour avoir travaillé chez Renault dans les années 2000 et avoir contribué au développement du fameux système mass damper. Plus récemment, il était impliqué dans le nouveau projet Red Bull Powertrains à Milton Keynes.

"Je suis incroyablement ravi que Rob rejoigne McLaren", a commenté Andrea Stella, le directeur d'équipe. "Avec plus de 25 ans d'expérience dans le sport automobile, Rob nous apporte une expertise et une expérience riches, renforcées par son ancienneté et son parcours chez Red Bull Racing. Le recrutement de Rob est l'une des étapes fondamentales pour aider l'équipe à retrouver le chemin de la victoire."

"Nous sommes une équipe qui a l'ambition de se battre pour les titres mais au cours des deux dernières saisons, nous n'avons pas montré une amélioration constante du point de vue de la compétitivité sur la piste. Au cours des derniers mois, nous nous sommes efforcés d'inverser cette tendance. L'approche que nous avons adoptée est globale et repose sur le renforcement de l'équipe du point de vue du personnel et de l'expertise, ainsi que sur les projets en cours de modernisation de la technologie et des infrastructures, qui porteront bientôt leurs fruits."

"Les personnes et la culture sont notre ressource la plus importante. Nous avons récemment investi et travaillé dans le développement et l'émancipation des talents internes de McLaren, et nous en mesurons déjà l'impact positif. Parallèlement, nous avons renforcé notre équipe en recrutant de nouveaux talents. La liste était déjà solide et encourageante, et l'arrivée d'une personne hautement qualifiée comme Rob renforcera encore notre capacité à établir les normes techniques les plus élevées chez McLaren et à être en mesure de concevoir des F1 gagnantes. Nous sommes impatients d'accueillir Rob dans un avenir proche."

Depuis l'arrivée d'Andrea Stella, McLaren a lancé un remaniement majeur de son organisation technique, avec le départ de James Key, remplacé par un pole à trois têtes pour lequel David Sanchez a également été recruté chez Ferrari. Rob Marshall en sera le troisième élément, aux côtés également de Peter Prodromou. Récemment, l'écurie anglaise a également enregistré le retour de Gil de Ferran comme conseiller.

"Nous tenons à remercier Rob pour tout ce qu'il a fait pour l'équipe au cours des 17 dernières années", a réagi Christian Horner, directeur de Red Bull. "Son travail sur la génération de monoplaces qui nous a permis de réaliser quatre incroyables doublés au championnat entre 2010 et 2013 a vraiment été exceptionnel. Au cours des années qui ont suivi, il a continué à être une figure clé de l'équipe et, en 2016, il a assumé le rôle plus vaste de directeur de l'ingénierie, ce qui l'a amené à participer à d'autres projets de l'entreprise. Son influence nous manquera mais nous le remercions encore une fois pour tout ce qu'il a fait et lui souhaitons le meilleur dans ses nouvelles fonctions."