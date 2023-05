McLaren a décelé une faiblesse majeure de la MCL60

Si McLaren occupe la cinquième place du championnat des constructeurs, ce fait n'est que l'arbre qui cache la forêt. L'écurie britannique a profité du chaos survenu au Grand Prix d'Australie pour y engranger une douzaine de points, mais ses performances pures demeurent très inquiétantes, et le week-end de Miami n'a rien eu de rassurant.

Lando Norris et Oscar Piastri ont tous deux été éliminés en Q1 sur la piste floridienne, où la MCL60 était tout simplement la monoplace la plus lente du plateau – la seule à n'avoir même pas atteint la seconde phase des qualifications. La course ne s'est pas mieux passée, Norris et Piastri s'étant classés 17e et 19e ; le premier n'a certes pas été aidé par sa collision avec Nyck de Vries au départ, tandis que le second a subi un problème de brake-by-wire. "Nous avons été ramenés à la réalité", a reconnu le directeur d'équipe Andrea Stella.

Cependant, il semble que le circuit de Miami et le précédent à Bakou aient permis de déceler une faiblesse majeure de la voiture papaye, définie par Stella comme compétitive dans "les freinages en ligne droite" et les "secteurs rapides", mais pas forcément ailleurs.

"Une tendance est en train d'émerger", explique l'Italien. "Cette tendance est que quand l'adhérence est élevée, notre voiture gagne en compétitivité. Nous pensons que cette tendance est liée au fait que plus l'adhérence est basse, plus il faut passer de temps sans freiner ni accélérer. C'est une situation dans laquelle notre voiture ne fonctionne pas très bien."

Andrea Stella, directeur de McLaren Racing

"Quand la température de la piste et la température ambiante étaient basses, la voiture était bien plus contente. Les pilotes pouvaient attaquer. Si l'on attaque au freinage, on minimise cette phase en milieu de virage où l'on lève le pied du frein sans réaccélérer. Immédiatement, nous gagnons en compétitivité."

"Si l'on regarde Bakou par exemple, avec le nouvel asphalte cette année, l'adhérence était élevée, et dans toutes les sections où l'on peut freiner fort – les virages courts comme le virage 1 et le virage 2 – nous étions compétitifs. Mais si l'on regarde le secteur du château où il faut lever le pied, nous n'étions pas très compétitifs."

McLaren va désormais pouvoir adapter le travail sur sa monoplace afin de pallier cette faiblesse, après avoir apporté un nouveau plancher en Azerbaïdjan. "Il est important que cette tendance soit comprise, car elle a une influence majeure sur la direction du développement. Nous savions avoir ajouté de l'appui avec l'évolution de Bakou, mais nous n'avons pas changé les caractéristiques de la voiture. Alors je ne suis pas trop surpris qu'avec peu d'adhérence, en passant beaucoup de temps sans freiner ni accélérer, nous perdions en compétitivité par rapport aux autres", conclut Stella.

Propos recueillis par Matt Kew