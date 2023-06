McLaren dévoile ses premières évolutions sur la voiture de Norris

McLaren a dévoilé l'évolution majeure attendue sur sa monoplace pour le Grand Prix d'Autriche, celle-ci visant à franchir un cap important pour faire basculer la saison de l'écurie du bon côté.

Au Red Bull Ring, la MCL60 arbore notamment un plancher et des pontons entièrement remaniés, qui s'inscrivent dans le cadre du changement de philosophie du concept initié dès le Grand Prix d'Azerbaïdjan. C'est sur cette base que les ingénieurs de Woking axent désormais le développement, après avoir rapidement pris conscience, dès l'intersaison, des écueils techniques induits par la première version de la voiture.

Les évolutions majeures vont se répartir en trois temps pour McLaren, qui apportera également une série de nouveautés la semaine prochaine à Silverstone, puis lors du Grand Prix de Hongrie. Lando Norris bénéficie toutefois dès ce week-end d'éléments supplémentaires sur sa monoplace.

McLaren précise avoir installé "un plancher entièrement revu" et a également modifié la forme du diffuseur. Les pontons ont changé mais c'est aussi le cas du capot moteur, le tout étant lié dans la manière de gérer le flux d'air et l'appui aérodynamique. On note également une évolution des rétroviseurs et du carénage du Halo pour optimiser l'ensemble.

L'objectif de McLaren est d'améliorer l'efficacité aérodynamique de sa monoplace en y ajoutant de l'appui, sans toutefois générer une traînée excessive, ce point handicapant déjà l'équipe depuis le début de la saison.

La McLaren MCL60 évoluée de Lando Norris.

Ce week-end, Lando Norris disposera d'environ la moitié de l'ensemble du package prévu, l'introduction ayant été accéléré en dépit d'un format sprint peu propice au travail d'évaluation des nouveaux éléments.

"Tout était prévu pour Silverstone, donc le fait d'en avoir une partie sera déjà un bon pas en avant", confirme le Britannique. "Surtout avec une course sprint et peut-être l'opportunité de marquer deux fois des points si on le peut, si le pas en avant est suffisant. C'est pourquoi on a poussé tout le monde à ce point, et l'équipe a pu apporter des pièces plus tôt."

"C'est notre première évolution de la saison pour la performance. On en avait bien sûr une à Bakou, mais ce n'était pas pour apporter de la performance. On a l'impression que ça a pris du temps, mais l'équipe a fait du bon boulot. On voulait s'assurer que tout fonctionnait correctement et que ce serait fait comme il faut. Je dois dire que j'ai confiance dans le fait qu'il s'agit d'un bon cap franchi."

