McLaren conserve ses évolutions aéro pour la suite du GP

McLaren a apporté à Silverstone un fond plat et des ailerons avant et arrière modifiés afin d'améliorer sa performance dans les virages lents. Les fortes températures et les rafales de vent ont rendu la récolte de données compliquée, mais Andreas Seidl, le patron de la structure de Woking, estime qu'il y a bien eu une différence.

"Nous avions un programme d'essais que nous voulions réaliser, donc vraiment un grand merci à l'équipe entière pour avoir poussé très, très fort à l'usine lors des dernières semaines et mois afin d'apporter ces évolutions. Nous avons effectué les tests comparatifs en EL1, qui ont pu être complétés. Et jusqu'ici, avec tout ce que nous avons analysé, les évolutions fonctionnent comme prévu, ce qui est à nouveau un bon signe que nous allons dans la bonne direction."

"Il est important d'avoir cette corrélation entre ce que nous voyons à l'usine en soufflerie et ici sur la piste. Dans le même temps, la journée n'a pas non plus été facile, en raison de ces rafales de vent. Ce n'est pas vraiment ce que vous appréciez quand vous faites de telles comparaisons avec des mesures précises, car les progrès que vous faites sont si petits que dans un monde idéal vous souhaiteriez avoir des conditions stables comme en laboratoire."

"Néanmoins, nous avons réalisé le programme et ensuite, en plus de certains changements faits sur la voiture sur le plan mécanique lors de la seconde séance d'essais, je pense que nous étions à nouveau dans la fenêtre de ce qui était attendu, en termes de performances."

Malgré tout, Seidl explique qu'il y a encore du travail à faire. "Les pilotes ne sont pas encore pleinement satisfaits du ressenti avec la voiture, avec son équilibre. Mais dans le même temps, nous devons être très prudents, avec les conditions venteuses en plus des fortes températures en piste, pour tirer les bonnes conclusions pour samedi et dimanche, au moment où nous aurons des températures plus basses. Et, avec un peu de chance, le vent va aussi un peu se calmer."

"Ce n'est assurément pas facile pour les pilotes également de véritablement pointer les faiblesses de la voiture car, en fin de compte, les conditions venteuses prennent pas mal le dessus. Mais, avec tout ce que nous avons vu jusqu'ici, les évolutions fonctionnent comme prévu. Et c'est indépendant des conditions car, au final, il s'agit seulement de mettre plus de charge aéro sur la voiture, plus d'appui."

