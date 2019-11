McLaren prévoit encore des évolutions pour les derniers GP

L'écurie de Woking espère terminer l'année à la quatrième position des constructeurs et possède actuellement 34 unités d'avance sur sa plus proche rivale, l'écurie Renault F1 qui est toujours sous enquête après la réclamation déposée au Japon par Racing Point sur son système de freinage. Même si McLaren tourne de plus en plus son travail vers 2020, avec notamment des changements conceptuels au niveau de sa monoplace, Andreas Seidl ne veut pas cesser d'améliorer la MCL34.

"Comme nous l'avons vu lors des trois ou quatre dernières courses, nous avons clairement la quatrième voiture la plus performante et je pense que nous avons tout ce qu'il faut entre les mains pour assurer cette quatrième place à la fin de la saison", a ainsi déclaré le directeur de l'écurie. "Il s'agirait d'une grande réussite pour l'équipe."

"Mais dans le temps, il est important de rester à fond pour que la voiture de l'année prochaine passe à l'étape supérieure. Donc nous continuons d'améliorer la voiture et de la comprendre de mieux en mieux. Au Japon, elle fonctionnait vraiment bien et nous allons encore apporter de petites pièces pour les prochaines courses. Cependant, la majorité de l'équipe est à fond sur la voiture 2020."

En début de saison, McLaren a su capitaliser sur sa bonne exécution des courses plutôt que sur le rythme de la voiture qui semblait plus se fondre dans le magma des structures du milieu de peloton. Mais depuis lors, ses progrès lui ont permis d'exploiter au mieux le potentiel de sa monoplace et de s'imposer face à une opposition aux performances plus fluctuantes. "C'est encourageant", poursuit Seidl. "Je pense que nous nous améliorons simplement de plus en plus en tant qu'équipe et avec la voiture. Cela implique la compréhension que nous avons et la performance que nous tirons de la machine, en apportant sans cesse de petites pièces. Nous sommes heureux."