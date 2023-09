McLaren dévoile des évolutions notables, la concurrence s'ajuste

McLaren a dévoilé une série de modifications pour le Grand Prix d’Italie, ce week-end à Monza, dans l’espoir de moins souffrir en ligne droite que lors du Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. L’accent mis sur les nombreuses évolutions apparues au début de l’été sur la MCL60 n’a pas permis à l’écurie de Woking de travailler aussi rapidement sur la réduction de la traînée, ce qui a rendu la monoplace extrêmement vulnérable en ligne droite.

Afin d’éviter de voir un tel scénario se répater, sur un tracé où les vitesses de pointe sont élevées et essentielles pour se montrer performant, McLaren a opté pour une solution faite de plusieurs petits ajustements, plutôt que pour un package typé Monza.

Les changements les plus visibles se trouvent au niveau de l’aileron arrière, qui a été considérablement réduit afin de diminuer la traînée, et dont la partie inférieure en forme de cuillère a été supprimée. À cela s’ajoute une révision de l’assemblage des flaps qui offre à l’écurie deux options de découpe différentes, ainsi qu’une plaque d’extrémité modifiées. Les ailettes ont elles aussi été réduites.

La McLaren MCL60 à Monza

À l’avant de la monoplace, le flap de l’aileron avant a lui aussi rétréci dans le but d’assurer l’équilibre avec l’aileron arrière. Les nouveautés sont complétées par une nouvelle écope de frein à l’avant qui devrait augmenter la charge aérodynamique sans compromettre le refroidissement.

Des ajustements chez tout le monde sauf Haas

Les autres écuries s’adaptent également aux spécificités du tracé italien. Red Bull a réduit le bord de fuite de ses ailerons avant et arrière, tandis que chez Ferrari, une autre approche a été adoptée en installant un ensemble d’ailerons à faible traînée spécialement conçus pour Monza.

Mercedes dispose pour sa part d’un nouvel aileron arrière et d’un nouveau beam wing, tous deux dotés d’une corde plus courte afin de réduire la résistance à l’air. Chez Alpine, le beam wing a lui aussi évolué avec le même objectif.

Du côté d’Aston Martin, les changements se limitent à un nouveau flap sur l’aileron arrière, avec une corde réduite. Alfa Romeo est allé un peu plus loin en changeant à la fois le flap principal de l’aileron arrière et les plaques d’extrémité. La géométrie de la suspension avant a également évolué pour rendre plus efficace l’écoulement du flux d’air vers l’arrière.

L'AlphaTauri AT04 à Monza.

Pour sa course à domicile, AlphaTauri inaugure une série de nouveautés qui visent là aussi une réduction de la traînée aérodynamique. Les ailettes au niveau des rétroviseurs ont par ailleurs disparu.

Williams apportant un aileron avant à faible appui qui ne sera utilisé qu'en cas de besoin, Haas est donc la seule écurie du plateau à ne présenter aucune nouveauté sur sa monoplace, préférant recourir à des configurations déjà utilisées auparavant cette année.

