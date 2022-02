Les McLaren en F1 depuis 1966

Fondée en 1963 par Bruce McLaren, pilote de course en Formule 1 et dans diverses disciplines dont l'Endurance, l'écurie McLaren ne créera ses propres voitures qu'à compter de la saison 1966 mais montrera des signes prometteurs dès la fin des années 1960 et au début des années 1970.

En 1970, tout aurait pu s'arrêter quand le Néo-Zélandais se tue lors d'essais privés en Can-Am. Mais malgré ce coup très rude porté à la structure, elle poursuit son chemin et va rapidement connaître son premier âge d'or entre 1972 et 1977. Grâce à la M23 et à Emerson Fittipaldi, les premiers titres mondiaux sont conquis en 1974 avec le doublé pilotes et constructeurs. En 1976, toujours sur la vieillissante mais performante M23, c'est James Hunt qui devient Champion du monde.

L'écurie connaîtra ensuite quelques années de disette. Le changement le plus notable intervient en coulisses quand Ron Dennis mène un projet soutenu par Marlboro qui rachète l'écurie. Avec Dennis arrive notamment le concepteur John Barnard, dont la McLaren MP4/1 va changer l'Histoire de la F1 avec le tout premier châssis en fibre de carbone.

Il faudra attendre 1984 pour que l'équipe récolte les premiers fruits issus de ses nouvelles fondations et du mariage avec TAG Porsche : Niki Lauda est sacré en 1984, Alain Prost en 1985 et 1986, l'écurie remportant au passage deux titres constructeurs sur ces trois saisons. La paisible cohabitation entre l'Autrichien et le Français était loin de préfigurer les niveaux de tension atteints quelques saisons plus tard quand, accompagnant l'arrivée de Honda comme motoriste, McLaren associe le prometteur Ayrton Senna à Prost.

De 1988 à 1991, l'écurie remporte tous les titres possibles en surclassant la plupart du temps la concurrence. Le duel entre le Brésilien et le Français, d'abord cordial, tourne vite à la guerre interne et fin 1989, Prost décide de partir après avoir empoché son troisième titre mondial, prenant ainsi sa revanche sur Senna qui l'avait battu un an plus tôt.

Senna remporta en 1990 et 1991 ses deux dernières couronnes, avant que le déclin de McLaren et le retour en grâce de Williams ne prive l'équipe britannique de ses chances de retrouver la gloire. Il faut attendre l'arrivée comme motoriste de Mercedes au milieu des années 1990 pour que l'écurie retrouve sa superbe et s'adjuge les titres pilotes des saisons 1998 et 1999 avec Mika Häkkinen.

Après un passage à vide au début des années 2000 face à la domination Ferrari, McLaren renoue avec le titre mondial (son dernier) en 2008 grâce à Lewis Hamilton, un an après l'échec de la campagne 2007 et l'affaire du Spygate qui a coûté le titre constructeurs à Woking. La fin des années 2000 et les années 2010 sont marquées par une nouvelle période sans succès majeurs, et même une inquiétante régression au moment de la nouvelle alliance avec Honda. En 2021, l'écurie a signé sa première victoire en course depuis 2012.

Toutes les McLaren de l'Histoire de la F1

Cliquez sur les flèches de chaque côté des photos ci-dessous pour passer aux suivantes.

1966-1968 : McLaren M2B, à moteur Climax, Ford ou Serenissima 1 / 65 Photo de: LAT Images Pilote : Bruce McLaren 1967 : McLaren M4B, à moteur BRM 2 / 65 Photo de: LAT Images Pilote : Bruce McLaren 1967-1968 : McLaren M5A, à moteur BRM 3 / 65 Photo de: LAT Images Pilotes : Jo Bonnier, Denny Hulme, Bruce McLaren 1968-1970 : McLaren M7A, à moteur Ford Cosworth 4 / 65 Photo de: LAT Images Pilotes : Vic Elford, Dan Gurney, Denny Hulme, Bruce McLaren, Basil van Rooyen 1969-1971 : McLaren M7C, à moteur Ford Cosworth 5 / 65 Photo de: LAT Images Pilotes : Jo Bonnier, Bruce McLaren, John Surtees 1969 : McLaren M9A, à moteur Ford Cosworth 6 / 65 Photo de: LAT Images Pilote : Derek Bell 1970-1971 : McLaren M14A, à moteur Ford Cosworth 7 / 65 Photo de: LAT Images Pilotes : Peter Gethin, Dan Gurney, Denny Hulme, Bruce McLaren, Jackie Oliver 1970 : McLaren M7D, à moteur Alfa Romeo 8 / 65 Photo de: LAT Images Pilote : Andrea De Adamich 1970 : McLaren M14D, à moteur Alfa Romeo ou Ford Cosworth 9 / 65 Photo de: LAT Images Pilotes : Andrea De Adamich, Denny Hulme 1971-1972 : McLaren M19A, à moteur Ford Cosworth 10 / 65 Photo de: Lucien Harmegnies Pilotes : Mark Donohue, Peter Gethin, David Hobbs, Denny Hulme, Brian Redman, Peter Revson, Jody Scheckter 1972-1973 : McLaren M19C, à moteur Ford Cosworth 11 / 65 Photo de: LAT Images Pilotes : Denny Hulme, Peter Revson, Jody Scheckter 1973-1978 : McLaren M23, à moteur Ford Cosworth 12 / 65 Photo de: Ford Motor Company Pilotes : Dave Charlton, Emilio de Villota, Emerson Fittipaldi, Bruno Giacomelli, Mike Hailwood, David Hobbs, Denny Hulme, James Hunt, Jacky Ickx, Brett Lunger, Jochen Mass, Nelson Piquet, Peter Revson, Jody Scheckter, Gilles Villeneuve 1976-1979 : McLaren M26, à moteur Ford Cosworth 13 / 65 Photo de: LAT Images Pilotes : Bruno Giacomelli, James Hunt, Brett Lunger, Jochen Mass, Patrick Tambay 1979 : McLaren M28, à moteur Ford Cosworth 14 / 65 Photo de: LAT Images Pilotes : Patrick Tambay, John Watson 1979-1980 : Mclaren M29, à moteur Ford Cosworth 15 / 65 Photo de: LAT Images Pilotes : Alain Prost, Patrick Tambay, John Watson 1980 : McLaren M30, à moteur Ford Cosworth 16 / 65 Photo de: LAT Images Pilote : Alain Prost 1981 : McLaren M29F, à moteur Ford Cosworth 17 / 65 Photo de: LAT Images Pilotes : Andrea De Cesaris, John Watson 1981-1982 : McLaren MP4/1, à moteur Ford Cosworth 18 / 65 Photo de: LAT Images Pilotes : Andrea De Cesaris, Niki Lauda, John Watson 1982 : McLaren MP4/1B, à moteur Ford Cosworth 19 / 65 Photo de: LAT Images Pilotes : Niki Lauda, John Watson 1983 : McLaren MP4/1C, à moteur Ford Cosworth 20 / 65 Photo de: Jean-Philippe Legrand Pilotes : Niki Lauda, John Watson 1983 : McLaren MP4/1E, à moteur TAG Porsche 21 / 65 Photo de: LAT Images Pilotes : Niki Lauda, John Watson 1984 : McLaren MP4/2, à moteur TAG Porsche 22 / 65 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Niki Lauda, Alain Prost 1985 : McLaren MP4/2B, à moteur TAG Porsche 23 / 65 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Niki Lauda, Alain Prost, John Watson 1986 : McLaren MP4/2C, à moteur TAG Porsche 24 / 65 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Alain Prost, Keke Rosberg 1987 : McLaren MP4/3, à moteur TAG Porsche 25 / 65 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Stefan Johansson, Alain Prost 1988 : McLaren MP4/4, à moteur Honda 26 / 65 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Alain Prost, Ayrton Senna 1989 : McLaren MP4/5, à moteur Honda 27 / 65 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Alain Prost, Ayrton Senna 1990 : McLaren MP4/5B, à moteur Honda 28 / 65 Photo de: LAT Images Pilotes : Gerhard Berger, Ayrton Senna 1991 : McLaren MP4/6, à moteur Honda 29 / 65 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Gerhard Berger, Ayrton Senna 1992 : McLaren MP4/6B, à moteur Honda 30 / 65 Photo de: LAT Images Pilotes : Gerhard Berger, Ayrton Senna 1992 : McLaren MP4/7A, à moteur Honda 31 / 65 Photo de: LAT Images Pilotes : Gerhard Berger, Ayrton Senna 1993 : McLaren MP4/8, à moteur Ford Cosworth 32 / 65 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Michael Andretti, Mika Häkkinen, Ayrton Senna 1994 : McLaren MP4/9, à moteur Peugeot 33 / 65 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Philippe Alliot, Martin Brundle, Mika Häkkinen 1995 : McLaren MP4/10, à moteur Mercedes 34 / 65 Photo de: LAT Images Pilotes : Mark Blundell, Mika Häkkinen 1995 : McLaren MP4/10B, à moteur Mercedes 35 / 65 Photo de: LAT Images Pilotes : Mark Blundell, Mika Häkkinen, Jan Magnussen, Nigel Mansell 1995 : McLaren MP4/10C, à moteur Mercedes 36 / 65 Photo de: LAT Images Pilotes : Mark Blundell, Mika Häkkinen 1996 : McLaren MP4/11, à moteur Mercedes 37 / 65 Photo de: LAT Images Pilotes : David Coulthard, Mika Häkkinen 1996 : McLaren MP4/11B, à moteur Mercedes 38 / 65 Photo de: LAT Images Pilotes : David Coulthard, Mika Häkkinen 1997 : McLaren MP4/12, à moteur Mercedes 39 / 65 Photo de: LAT Images Pilotes : David Coulthard, Mika Häkkinen 1998 : McLaren MP4/13, à moteur Mercedes 40 / 65 Photo de: LAT Images Pilotes : David Coulthard, Mika Häkkinen 1999 : McLaren MP4/14, à moteur Mercedes 41 / 65 Photo de: LAT Images Pilotes : David Coulthard, Mika Häkkinen 2000 : McLaren MP4/15, à moteur Mercedes 42 / 65 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : David Coulthard, Mika Häkkinen 2001 : McLaren MP4-16, à moteur Mercedes 43 / 65 Photo de: LAT Images Pilotes : David Coulthard, Mika Häkkinen 2002 : McLaren MP4-17, à moteur Mercedes 44 / 65 Photo de: LAT Images Pilotes : David Coulthard, Kimi Räikkönen 2003 : McLaren MP4-17D, à moteur Mercedes 45 / 65 Photo de: DaimlerChrysler Pilotes : David Coulthard, Kimi Räikkönen 2004 : McLaren MP4-19, à moteur Mercedes 46 / 65 Photo de: DaimlerChrysler Pilotes : David Coulthard, Kimi Räikkönen 2004 : McLaren MP4-19B, à moteur Mercedes 47 / 65 Photo de: DaimlerChrysler Pilotes : David Coulthard, Kimi Räikkönen 2005 : McLaren MP4-20, à moteur Mercedes 48 / 65 Photo de: Alessio Morgese Pilotes : Pedro de la Rosa, Juan Pablo Montoya, Kimi Räikkönen, Alexander Wurz 2006 : McLaren MP4-21, à moteur Mercedes 49 / 65 Photo de: McLaren Pilotes : Pedro de la Rosa, Juan Pablo Montoya, Kimi Räikkönen 2007 : McLaren MP4-22, à moteur Mercedes 50 / 65 Photo de: Hazrin Yeob Men Shah Pilotes : Fernando Alonso, Lewis Hamilton 2008 : McLaren MP4-23, à moteur Mercedes 51 / 65 Photo de: Eric Gilbert Pilotes : Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen 2009 : McLaren MP4-24, à moteur Mercedes 52 / 65 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen 2010 : McLaren MP4-25, à moteur Mercedes 53 / 65 Photo de: Sutton Motorsport Images Pilotes : Jenson Button, Lewis Hamilton 2011 : McLaren MP4-26, à moteur Mercedes 54 / 65 Photo de: Alessio Morgese Pilotes : Jenson Button, Lewis Hamilton 2012 : McLaren MP4-27, à moteur Mercedes 55 / 65 Photo de: Rainer W. Schlegelmilch Pilotes : Jenson Button, Lewis Hamilton 2013 : McLaren MP4-28, à moteur Mercedes 56 / 65 Photo de: Rainier Ehrhardt Pilotes : Jenson Button, Sergio Pérez 2014 : McLaren MP4-29, à moteur Mercedes 57 / 65 Photo de: Rainier Ehrhardt Pilotes : Jenson Button, Kevin Magnussen 2015 : McLaren MP4-30, à moteur Honda 58 / 65 Photo de: McLaren Pilotes : Fernando Alonso, Jenson Button 2016 : McLaren MP4-31, à moteur Honda 59 / 65 Photo de: McLaren Pilotes : Fernando Alonso, Jenson Button, Stoffel Vandoorne 2017 : McLaren MCL32, à moteur Honda 60 / 65 Photo de: Andrew Hone / Motorsport Images Pilotes : Fernando Alonso, Jenson Button, Stoffel Vandoorne 2018 : McLaren MCL33, à moteur Renault 61 / 65 Photo de: Andrew Hone / Motorsport Images Pilotes : Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne 2019 : McLaren MCL34, à moteur Renault 62 / 65 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotes : Carlos Sainz, Lando Norris 2020 : McLaren MCL35, à moteur Renault 63 / 65 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotes : Carlos Sainz, Lando Norris 2021 : McLaren MCL35M, à moteur Mercedes 64 / 65 Photo de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotes : Lando Norris, Daniel Ricciardo 2022 : McLaren MCL36, à moteur Mercedes 65 / 65 Photo de: McLaren Pilotes : Lando Norris, Daniel Ricciardo