McLaren : "Les mauvaises nouvelles sont derrière nous"

McLaren avait exprimé un besoin urgent de fonds supplémentaires pour traverser la crise du coronavirus, et avait aussi annoncé réduire le nombre de ses employés. En juin, l'équipe de Woking a validé un accord de prêt avec la Bahrain National Bank, et a trouvé de nouveaux sponsors, dont un partenariat avec Gulf Oil, qui était partenaire de l'écurie entre 1968 et 1973.

Son PDG, Zak Brown, se veut désormais rassurant sur l'avenir financier de l'équipe et révèle que d'autres accords vont être conclus. "Je pense que nous sommes en bonne position maintenant", a déclaré l'Américain. "Les mauvaises nouvelles sont derrière nous, en ce qui concerne tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Nous sommes sains financièrement."

"Je pense que nous bénéficions d'une certaine agressivité et du fait d'avoir été proactifs quand le COVID-19 nous a touchés, et d'avoir reconnu la gravité des problèmes qu'il allait causer à notre sport et pour nous. Nous avons anticipé ces problèmes en essayant de les régler rapidement, donc nous pouvons tourner la page financièrement."

"Nous avons tout juste annoncé Gulf Oil et Iconix, et nous avons d'autres annonces à venir, nous sommes exactement où nous voudrions être. Lorsque je regarde vers l'avenir, je pense que nous nous reposons sur un modèle économique bien meilleur pour la F1 et pour McLaren. Nous sommes dans une bonne situation et le moral est bon."

Brown insiste sur le fait que ces accords de sponsoring récents représentent des revenus significatifs, et se félicite que des entreprises veuillent encore faire affaire : "Tous les accords que nous avons annoncés sont réels, importants, et conséquents. Je pense que si vous mettez en place des partenariats qui ne sont pas sains, ça ruine votre plan économique et vous cause du tort 12 à 24 mois après. Nous avons notre plan, nous nous y tenons. Je pense que le sponsoring est toujours difficile, même dans des temps meilleurs. Je pense que l'année prochaine sera meilleure."

"Contrairement à la crise financière de 2008 où tout le monde s'était arrêté, les gens vivent maintenant avec le COVID-19 et admettent que nous pourrions avoir à faire avec après le 31 décembre, et je vois des gens qui reprennent leurs activités, ils font tourner leur affaire différemment. Nous sommes très bons dans le numérique et les réseaux sociaux, ainsi que les choses de cette nature, et c'est devenu bien plus important. Cela a en quelque sorte remplacé, à court terme, les hospitalités. Mais à défaut d'hospitalité, nous avons toujours des relations de professionnels à professionnels. Nous avons beaucoup de discussions en cours, je m'attends à une croissance plus lente que ce que nous attendions pour 2021, mais tout va bien."

Le président de McLaren confirme que le plan d'amélioration des infrastructures de Woking, qui avait été mis en pause, est revenu dans les objectifs : "Nous avançons. Tout ce dont nous avons besoin pour l'avenir est planifié. Nous avons relancé des projets. Nous avons des échelles temporelles et nous sommes très à l'aise face aux investissements nécessaires dans les bons domaines, et au bon moment. Nous sortons du COVID-19. Et nous avançons avec notre plan principal, si l'on peut l'appeler ainsi."