McLaren va licencier 1200 personnes

Cette décision est prise en raison de la crise du coronavirus et de l'arrivée d'un plafond budgétaire en Formule 1 à partir de l'an prochain. Le constructeur basé à Woking, qui emploierait près de 4000 personnes, a été lourdement affecté par la pandémie, avec des ventes de voitures en baisse et une saison de F1 suspendue. Il a annoncé ce mardi entamer une période de consultation du personnel pour finaliser les mesures à prendre, avec environ 1200 licenciements attendus sur l'ensemble du groupe. Selon nos informations, environ 70 employés du département F1 devraient être remerciés, mais cela reste à confirmer.

"Nous regrettons profondément l'impact qu'aura cette restructuration sur nos employés, en particulier ceux dont les emplois vont être touchés", déclare Paul Walsh, président exécutif du groupe McLaren. "C'est un plan de route que nous nous sommes efforcés d'éviter, ayant déjà entrepris des mesures conséquentes de réduction des coûts dans toutes les branches de notre organisation. Mais nous n'avons plus d'autre choix que de réduire notre nombre d'employés. C'est indéniablement un moment difficile pour notre entreprise, en particulier pour notre personnel, mais nous comptons nous en sortir en étant un business efficace et viable, avec un plan clair pour retrouver la croissance."

La semaine dernière, les écuries de Formule 1 ont accepté la réduction du plafond budgétaire de 175 M$ à 145 M$ pour la saison 2021, plafond qui sera abaissé progressivement lors des années suivantes. Les grandes équipes vont devoir réduire leur masse salariale, ce que fait déjà McLaren.

"McLaren Racing est partisan de l'introduction en 2021 du nouveau plafond budgétaire de Formule 1, qui créera une base financière viable pour les écuries et mènera à un sport plus disputé", ajoute Walsh. "Si cela aura un impact significatif sur la forme et la taille de notre équipe de F1, nous allons désormais commencer à prendre les mesures nécessaires pour être prêts à respecter le plafond à partir de 2021, afin de jouer à nouveau la victoire et le titre mondial à l'avenir."

Le département technologie de McLaren se focalise déjà sur les flux de revenus à forte croissance, tandis qu'il est espéré que les ventes de voitures seront boostées par la nouvelle supercar 765LT et l'Elva, un speedster open-top ultra exclusif.