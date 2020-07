McLaren et Gulf vers des retrouvailles légendaires

Jeudi, les images d'une McLaren utilisée pour une séance photos dans une station d'essence Gulf ont commencé à circulé sur les réseaux sociaux.

On y voit notamment Zak Brown, PDG de McLaren Racing, et Lando Norris prendre la pose, tandis que la monoplace arbore le fameux logo Gulf sur son capot moteur. Tout porte à croire que l'écurie britannique a conclu un accord de sponsoring et en prépare la promotion ainsi que l'annonce.

En fin d'année dernière, McLaren a mis un terme à son contrat de sponsoring et de fourniture de carburant avec Petrobras. L'équipe de Woking semble désormais avoir trouvé le remplaçant de son précédent pétrolier, même si elle a refusé de commenter les photos qui ont circulé. Le doute est peu permis, puisque McLaren a publié une image de teasing jeudi en fin de journée, qui semble confirmer cette piste.

L'accord avec Gulf constituerait un retour aux sources important pour McLaren et un joli coup en termes d'image. Dans les années 60, Gulf Oil sponsorisait Bruce McLaren aussi bien en Formule 1 qu'en Can-Am en Amérique du Nord. Au fil des années, le logo de la compagnie pétrolière est devenu emblématique, notamment à travers le légendaire film Le Mans de Steve McQueen, sorti en 1961 et dans lequel l'acteur américain pilotait dans la Sarthe une Porsche arborant une livrée Gulf.

Aux 24 Heures du Mans, Gulf a souvent rencontré le succès et chaque année ou presque, ses couleurs font mouche lorsqu'on les retrouve sur une voiture engagée au départ de la classique d'Endurance. Dans les années 90, l'union avec McLaren avait déjà connu un deuxième épisode puisque la compagnie était partenaire de la structure privée de Ray Bellm, qui engageait la fameuse McLaren F1 GTR avec sa livrée orange et bleue.