McLaren lève le voile sur sa MCL60 pour 2023

Grande journée pour les présentations des nouveaux bolides de Formule 1. Jusque-là, nous avons aperçu cinq livrées 2023 dont la véritable monoplace d'Alfa Romeo ; ce lundi, nous avons pas une mais deux voitures à nous mettre sous la dent, à commencer par la nouvelle McLaren.

Une nouvelle McLaren qui rompt avec la progression logique de la numérotation en vigueur depuis une quarantaine d'années, de la MP4/1 de 1981 à la MCL36 de l'an passé : à l'instar de ce que fait souvent la Scuderia Ferrari, la structure de Woking a opté pour un numéro hommage. Pour célébrer le 60e anniversaire de la fondation de l'écurie par Bruce McLaren, il s'agit donc de la MCL60.

La MCL60 s'inscrit évidemment dans la continuité de sa devancière, puisque la réglementation technique est globalement stable. Elle s'inspire toutefois des pontons aperçus sur la Red Bull RB18 titrée l'an passé, et la version présentée ce lundi au McLaren Technology Centre diffère déjà des images officielles, ce qui laisse présumer que le développement va bon train. Un package de nouvelles pièces devrait être apporté en début de saison, peut-être à l'occasion du Grand Prix d'Azerbaïdjan, fin avril.

La livrée n'évolue pas énormément non plus, toujours principalement faite de noir (pratique pour économiser le poids de la peinture) et d'orange, avec une touche de bleu ciel. Elle fait la part belle aux sponsors Google, via le logo Chrome présent sur le capot moteur, l'aileron avant et de manière plus subtile sur les flasques de roue, ainsi que British American Tobacco avec la marque de patchs de nicotine Velo sur les pontons noatmment.

Cette monoplace aura pour mission de permettre enfin le retour de la légendaire écurie britannique au premier plan, après avoir évolué régulièrement en première moitié de tableau ces trois dernières années, tutoyant les podiums et signant un étonnant doublé au Grand Prix d'Italie 2021.

Ce doublé avait été mené par Daniel Ricciardo, mais n'était que l'arbre cachant la forêt des performances médiocres de l'octuple vainqueur en Grand Prix. McLaren a insisté pour mettre un terme prématuré à son contrat avec Ricciardo, dès la fin 2022, et l'Australien a cédé. L'occasion idéale de recruter son prometteur compatriote, Oscar Piastri, qui ne voyait plus son avenir dans l'écurie Alpine l'ayant soutenu pendant plusieurs années. Lando Norris, lui, est plus que jamais le fer de lance de l'équipe dont il fait partie depuis six ans, dont quatre en tant que titulaire en F1.

