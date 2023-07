McLaren dévoile une livrée Chrome spéciale pour Silverstone

McLaren se professionnalise presque dans les livrées spéciales ! En cette année qui célèbre son soixantième anniversaire, la marque anglaise a dévoilé une nouvelle itération qui sera en piste dès la fin de la semaine à l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le tout quelques semaines seulement après la livrée "Triple Couronne" utilisée lors des Grands Prix de Monaco et d'Espagne.

Cette fois, l'écurie de Woking a fait le choix d'une livrée Chrome, qui lui permet de valoriser son sponsor du même nom, tout en faisant allusion à son glorieux passé et à ses années de succès lorsqu'elle était motorisée par Mercedes, avec les deux titres mondiaux de Mika Häkkinen à la clé (1998-1999) mais aussi celui de Lewis Hamilton en 2008. La livrée reprend plus spécifiquement le gris qui a été utilisé entre 2006 et 2014.

À Silverstone, les pilotes Lando Norris et Oscar Piastri porteront eux aussi des combinaisons spéciales, ainsi que des casques spécialement décorés pour l'occasion. L'allusion à Chrome entre aussi dans le cadre du lancement du navigateur internet de Google, partenaire de McLaren, qui avait justement eu lieu en... 2008.

"Ce n'est pas un secret, les fans adorent la livrée chrome historique de McLaren", explique Zak Brown, PDG de McLaren Racing. "Google Chrome voulait raviver les éléments de cette livrée emblématique pour célébrer l'histoire de notre écurie au Grand Prix de Grande-Bretagne, et nous sommes ravis de pouvoir offrir au fans ce qu'ils veulent. Je suis certain que cette livrée ravivera d'excellents souvenirs pour de nombreux fans de l'écurie, et j'ai hâte de la voir en piste pour notre Grand Prix à domicile."

Lando Norris a révélé avoir tout fait pour convaincre Zak Brown et McLaren de faire cette livrée spéciale, qui lui tenait particulièrement à cœur.

"C'est probablement l'une des premières choses que je lui ai dites", assure le pilote anglais. "Je suis presque sûr, si je me souviens bien, que c'est lorsqu'il m'a montré pour la première fois la livrée que nous allions avoir pour 2019. Il m'a demandé : 'Allez, mec. Qu'est-ce que tu changerais à la voiture?' et j'ai répondu 'tout'. Pour moi, même si j'adorerais une voiture blanche et orange vif, il n'y a pas d'autre voiture aujourd'hui qui soit comme la Vodafone McLaren Mercedes de l'époque, et j'ai grandi en la regardant. C'est de ça que je suis tombé amoureux. À bien des égards, je peux dire que c'est ce qui m'a poussé à devenir pilote de Formule 1. Avant cela, j'étais plus intéressé par le MotoGP et les motos."

"Je ne connaissais pas grand-chose à la course automobile, puis j'ai commencé à regarder des Grands Prix de Formule 1, et c'était Lewis [Hamilton] contre Fernando [Alonso], même s'ils faisaient partie de la même équipe, et c'est de ça que je suis tombé amoureux. Chaque année, j'ai harcelé Zak pour qu'il revienne un peu dans cette direction. Je sais que ce n'est que pour une course, mais c'est cool de revivre un peu ce qui m'a fait venir en Formule 1."