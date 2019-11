McLaren promet une livrée "percutante et visible" en 2020

McLaren et BAT sont partenaires depuis le début de l'année et cette entente va se renforcer pour les années à venir. Le cigarettier, qui oriente désormais son marketing vers les alternatives électroniques, va mettre davantage la main à la poche pour soutenir l'écurie britannique en 2020, et l'accompagnera également dans son engagement en IndyCar. Ainsi, BAT deviendra le sponsor principal de l'équipe, avec une présence accrue sur la monoplace de Woking : sur les pontons, à l'intérieur du Halo ainsi que sur l'aileron avant.

"Notre design [de livrée], qui ne sera pas dévoilé avant que nous présentions notre voiture en février, a l'air très spécial", promet Zak Brown, PDG de McLaren Racing. "Je pense que vous aimerez l'allure de la voiture avec les différentes catégories qu'utilisera BAT. Je ne veux pas gâcher la surprise. Mais je dirais que ce sera percutant et très visible en piste."

Une chose est toutefois certaine, McLaren conservera l'an prochain l'historique orange papaye, réintroduit depuis quelques saisons, en dépit des changements notables qui seront apportés à la livrée. "BAT est notre plus gros partenaire, mais nous conserverons toujours le cœur papaye", prévient Zak Brown. "C'est un hommage à l'histoire de McLaren et à notre palette de couleurs."

L'investissement accru de BAT n'en fait pas pour autant un sponsor titre de l'écurie, et le directeur marketing de l'entreprise a rappelé qu'il n'y avait "pas d'aspiration particulière" à le devenir. "Nous sommes contents comme ça", souligne ainsi Kingsley Wheaton. "La nature de nos partenariats a changé en dix ans par rapport à l'époque des cigarettiers. Il est question de technologie, d'innovation et de marques. Nous sommes satisfaits."

Propos recueillis par Jonathan Noble