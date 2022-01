McLaren va continuer d'utiliser des livrées spéciales

Parées d'orange et de bleu depuis quatre ans désormais, les McLaren ont vu leur livrée évoluer à l'occasion lors de la saison 2021 de Formule 1. C'était le cas à Monaco, avec les populaires couleurs du pétrolier Gulf, pour une livrée orange et bleu clair qui avait souri à Lando Norris, monté sur la troisième marche du podium. Pour le dernier Grand Prix de l'année, à Abu Dhabi, l'écurie a utilisé le design de l'artiste émiratie Rabab Tantawy afin de mettre en valeur son sponsor Vuse, marque de cigarettes électroniques du groupe British American Tobacco.

"Je pense que le faire de manière très peu fréquente, comme nous l'avons fait, c'est le bon équilibre", analyse Zak Brown, PDG de l'écurie. "Nous voulons conserver notre identité et rendre la livrée spéciale vraiment spéciale. Et si nous le faisons tout le temps, elle perd cet aspect spécial."

"Le sponsor était au cœur [de la livrée d'Abu Dhabi]. Je pense qu'elle est éclatante et transmet un très bon message. En l'occurrence, c'est une artiste locale [qui l'a dessinée], c'est une excellente manière d'attirer l'attention vers différents sujets."

"Bien sûr, nos fans aiment nous soutenir. On voit beaucoup de casquettes et tee-shirts Gulf. C'est donc une autre manière de communiquer avec les fans. Tout le monde a exprimé son enthousiasme pour cette livrée. C'est quelque chose que nous voulons faire et continuerons de faire, mais pas de manière fréquente, car nous perdrions notre identité et cela perdrait son aspect spécial."

Les livrées spéciales devraient donc être à nouveau de rigueur lors de la campagne 2022, alors que la légendaire écurie britannique, qui a pris la quatrième place du championnat des constructeurs l'an passé, conserve de nombreux partenaires parmi lesquels BAT, Dell, Gulf, Coca-Cola et Unilever.

Au total, ce sont d'ailleurs sept marques différentes que l'on a retrouvé sur les pontons de la McLaren MCL35M au fil des 22 Grands Prix de la saison 2021, comme le détaille notre vidéo ci-dessous.

Propos recueillis par Luke Smith