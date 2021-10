McLaren malmené par les bosses et les pneus

Les pilotes de F1 étaient avertis, le circuit d'Austin n'allait pas leur faire de cadeau. Avant de se rendre aux États-Unis, ils ont pu assister au calvaire vécu par les pilotes MotoGP sur le même tracé, la faute à des bosses qui ne peuvent être totalement corrigées. Par conséquent, les premiers tours de roue du week-end du Grand Prix des États-Unis de F1 ne se sont pas passés sans accroc. Certains pilotes sont partis à la faute en EL1 et en EL2 mais tous ont eu des difficultés à dompter leur monture dans l'arène texane.

Malgré son deuxième meilleur temps en Essais Libres 2, à moins de trois dixièmes du leader Sergio Pérez, Lando Norris a souffert. Le pilote McLaren a rapporté avoir été secoué par les rafales de vent et par les bosses, et il lui a fallu se creuser la tête pour trouver les bons réglages.

"C'était une bonne journée en matière de résultat et de rythme mais il n'était pas facile d'y parvenir", a-t-il déclaré. "C'était difficile rien qu'à cause du vent et des bosses. Même avec les réglages, j'ai eu beaucoup de mal. Nous avons ensuite fait quelques changements et j'étais beaucoup plus satisfait. Je pouvais attaquer davantage et le temps au tour est venu tout seul. Je pense que nous sommes bien placés parce que nous pouvons faire des changements simples qui me permettront d'être plus en confiance demain."

Lors de la deuxième séance, Norris s'est concentré sur les longs relais afin de préparer sa course. La rapide dégradation des pneus lui a posé problème cependant, et un plat effectué sur le pneu avant droit au dernier virage n'a pas aidé à arranger les choses.

"C'était difficile parce qu'il y avait beaucoup de dégradation", a indiqué le Britannique. "On pouvait toujours être rapide mais avec une grosse dégradation, tout le monde était en difficulté. C'était aussi difficile parce que j'ai roulé avec les pneus sur lesquels j'ai fait un plat. Ça allait mais ce n'était pas simple. On veut faire les mêmes chrono tout le temps donc lorsque l'on voit le pneu se dégrader lentement, ce n'est pas très agréable, mais c'est comme ça parfois."

Le vendredi de Daniel Ricciardo n'a pas été de tout repos également. Sur la feuille des temps, l'Australien n'a pas été aussi performant que Norris mais il est malgré tout parvenu à hisser sa McLaren dans le top 5 des EL2, accusant plus de deux dixièmes de retard sur son coéquipier.

Selon le vainqueur du Grand Prix d'Italie, il sera nécessaire de minimiser les difficultés en course afin de prétendre à une bonne position. "Je ne dirais pas que tout le monde a eu des difficultés mais je pense que l'on s'est tous battu avec la voiture aujourd'hui", a commenté Ricciardo. "Il faisait chaud, le grip était assez faible et les pneus se dégradaient beaucoup après un tour. Bien sûr, le circuit est très bosselé donc on est un peu secoué de droite à gauche. L'objectif de ce week-end est d'avoir moins de difficultés que les autres, nous serons alors dans une excellente position."