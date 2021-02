La nouvelle McLaren MCL35M sera la F1 2021 la plus différente

Les équipes étant contraintes de conserver leur châssis 2020 en 2021, dans le cadre de mesures d'économie des coûts introduites en réponse à la pandémie de COVID-19, la marge pour des changements radicaux est assez réduite. Mais pour McLaren, ce sera une histoire différence, son passage des moteurs Renault à Mercedes l'ayant forcé à beaucoup de modifications sur sa voiture évoluée.

Le packaging de l'unité de puissance étant une composante clé du design des F1 actuelles et les motoristes ayant chacun des approches différentes concernant leur concept global, McLaren a dû procéder à des changements significatifs. Cela a été clairement expliqué par l'écurie le mois dernier, au moment d'évoquer ce sur quoi elle s'était penchée pendant l'hiver.

"Alors qu'une équipe sur deux va conserver une grande partie de sa voiture de l'année dernière, notre passage au moteur Mercedes fait que ce n'est pas le cas pour nous", avait expliqué Piers Thynne, responsable de la production chez McLaren. "Cela a entraîné une quantité énorme de changements et, pour l'essentiel, nous avons construit une nouvelle voiture. Le nombre de nouvelles pièces sur la MCL35M est à peu près le même que lorsque nous avons construit la MCL35 [de 2020]."

Mais alors que les changements importants sur le châssis, le carter de la boîte de vitesses, le refroidissement et la partie électrique ont tous été entraînés par le passage aux blocs Mercedes, McLaren n'a pas été épargné par les autres facteurs qui ont forcé la main aux équipes.

Le défi principal que tout le monde a dû relever réside dans les nouvelles règles aérodynamiques qui ont été introduites par la FIA pour réduire l'appui et aider à limiter les contraintes imposées aux pneus. Les changements sur le fond plat et à l'arrière de la voiture ont eu un impact plus important sur les performances de la voiture que ce que l'on croyait et pourraient bien être l'un des points de discussion du début d'année.

Pour McLaren, ces modifications interviennent dans un contexte où la structure avait déjà ciblé certains domaines clés d'amélioration pour la MCL35M qui, espère-t-elle, l'aideront à conserver sa place parmi les trois premiers du championnat des constructeurs. En effet, si la voiture 2020 était forte dans les virages à grande vitesse et au freinage, elle présentait certaines autres faiblesses qu'elle espère corriger.

Le directeur technique James Key avait déclaré à ce sujet : "Je pense qu'en termes de faiblesses, nous devons encore nous améliorer un peu à basse vitesse. Ce n'était pas aussi mauvais [qu'en 2019], et c'est l'une des grandes raisons pour lesquelles nous avons essayé d'améliorer cette basse vitesse, l'équilibre et la régularité que nous avions dans certains types de virages lents.



"Ensuite, dans certaines conditions, la voiture n'est pas aussi performante que nous le voudrions, notamment dans certaines conditions météorologiques ou d'adhérence, ce que nous pouvons voir dans les données."

McLaren va dévoiler sa nouvelle voiture à 20h, heure française. Rendez-vous sur Motorsport.com pour avoir les dernières informations et les analyses suite à cette présentation.