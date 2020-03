Les membres de McLaren en quarantaine vont rentrer en Europe

Les membres du staff McLaren qui ont été placés en quarantaine à Melbourne vont pouvoir rentrer en Grande-Bretagne cette semaine. Suite à la détection d'un cas avéré de COVID-19 dans ses rangs, l'écurie de Woking avait déclaré forfait à la veille du Grand Prix d'Australie, précipitant malgré elle l'annulation de celui-ci à quelques heures des premiers essais libres. Par précaution, 14 personnes avaient été placées à l'isolement pour respecter les protocoles recommandés, avec à leurs côtés certains membres restés volontairement pour les accompagner. Tous les tests réalisés ont été négatifs.

"Ils vont bien", assure Andreas Seidl, directeur de l'écurie. "Je suis resté là-bas avec eux quelques jours et certains cadres de l'équipe sont encore avec eux. Tous les membres de l'équipe qui avaient été testés par précaution sont négatifs, c'est une fantastique nouvelle. La personne qui avait été testée positif se sent bien désormais et nous sommes impatients d'accueillir tout le monde au Royaume-Uni cette semaine."

"Comme l'équipe, les pilotes sont focalisés sur le fait de se tenir prêt à courir à nouveau. Vous avez peut-être vu Carlos [Sainz] sur les réseaux sociaux, il faut beaucoup de gym, s'entretient autant que possible tout en restant chez lui en Espagne, un autre pays frappé durement par le COVID-19 et qui permet de souligner à quel point le défi auquel nous faisons face collectivement dépasse les frontières. Lando [Norris] maintient son habileté en course en affrontant des gens comme Max Verstappen et certains des meilleurs pilotes d'eSport au monde grâce au simracing."

Le jeudi du Grand Prix d'Australie, des mécaniciens chez Haas F1 avaient également été testés après avoir présenté des symptômes, sans qu'aucun ne soit finalement positif. Chez McLaren, la nouvelle est tombée tardivement le jeudi soir mais la ligne à adopter était très claire : il n'était pas question de courir et le forfait était une évidence, quelle que soit la suite des événements.

"Même si nous sommes tous des compétiteurs et que nous avons hâte de prendre la piste, c'était une décision facile à prendre", répète Zak Brown, PDG de McLaren Racing. "La protection de la santé de notre équipe est toujours la priorité. Nous avons le devoir de prendre soin de notre personnel, des fans et des personnes impliquées en F1 plus largement, et c'est pourquoi nous avons informé la Formule 1 et la FIA de notre forfait rapidement après avoir appris le jeudi soir qu'un membre de notre équipe avait été testé positif."