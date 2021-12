McLaren et Norris méritaient "beaucoup mieux" en 2021

Lors des derniers Grands Prix de la saison 2021 de F1, Lando Norris, qui avait été un des grands animateurs des deux premiers tiers de saison, au point de pointer à la troisième place jusqu'au soir du GP de Belgique, a glissé de la quatrième à la sixième position finale au classement pilotes.

Lors de l'épreuve d'Abu Dhabi, il a terminé septième après une crevaison, mésaventure qui lui était également arrivée en fin de GP au Qatar. En Arabie saoudite, il a perdu des positions lorsque le drapeau rouge a permis à ses rivaux de changer de pneus "gratuitement" alors que lui l'avait fait sous drapeau vert. Quelques semaines avant, au Brésil, une crevaison provoquée au départ par un contact avec Carlos Sainz lui avait coûté cher.

"Bien sûr, j'ai fait quelques erreurs, le Brésil pour moi la plus grosse, qui m'ont coûté cher", a-t-il déclaré lorsqu'il a été interrogé sur sa fin de saison par Motorsport.com. "Mais à part ça, nous avons juste été très malchanceux avec les crevaisons, les problèmes et les incidents, peu importe."

"Ça n'a pas été la deuxième partie de la saison que nous voulions. On méritait beaucoup mieux. Je pense que l'équipe a fait un bien meilleur travail qu'il n'y paraît. Et je pense que j'ai fait un bien meilleur travail qu'il n'y paraît, nous avons juste été malchanceux, c'est tout."

Lando Norris

En dépit de cette frustration, le Britannique, qui était tout proche de remporter sa première victoire en Grand Prix en Russie, juge que 2021 a été sa meilleure saison en carrière. "Il y a tellement de choses qui font que c'est beaucoup plus difficile à encaisser. Mais je pense que je suis quand même très content de ce que j'ai fait. J'ai encore des choses à améliorer, mais je suis heureux, c'est tout de même ma saison la plus réussie."

"Personnellement, j'ai l'impression d'avoir fait tout ce que j'ai pu pour donner à l'équipe la meilleure opportunité de se battre contre Ferrari. Même si ça n'a pas marché, je pense que la façon dont j'ai commencé la saison nous a vraiment mis dans cette position."

"Et Ferrari était solide dès la première course, c'est ce que les gens ne réalisent pas. Ils étaient super forts dès la première course. Et ils se sont juste renforcés bien mieux que nous. Donc oui, ils ont fait du bon travail, ils ont fait un meilleur travail que nous, et nous devrons essayer de faire mieux la saison prochaine."